Москва - талибам*: Россия не потерпит беспорядков на границах бывшего СССР

Талибан* не должен использовать Афганистан в качестве платформы для дестабилизации соседних стран.

Это было, пожалуй, основное требование России на переговорах с участием представителей правительства Талибана* в Афганистане, которые прошли в среду в Москве.

Во время встречи с представителями талибов* министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что группировка должна использовать свою власть в качестве нового правительства Афганистана де-факто, чтобы предотвратить дальнейший хаос в регионе.

“Мы призываем движение Талибан* строго следовать линии недопущения того, чтобы кто – либо использовал территорию Афганистана против интересов третьих стран, в первую очередь против ближайших соседей Афганистана-стран Центральной Азии, наших друзей и союзников", - сказал глава МИД РФ. - В свою очередь, мы планируем использовать наши возможности для их включения через ООН, ШОС, ОДКБ и другие многосторонние структуры”.

Лавров признал усилия новых лидеров страны по “стабилизации военно-политической обстановки”, но подчеркнул, что достижение мира в регионе является неотложным вопросом.

“Мы видим ключ к успешному решению, прежде всего, в формировании действительно инклюзивного правительства, которое должно полностью отражать интересы не только всех этнических групп, но и всех политических фракций в стране”, - добавил он.

* организация, запрещённая в РФ