EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Женщине разбили лицо шайбой во время матча "Ак Барс" - "Динамо"
В России растёт количество экстремистов - МВД
Американцы привезли на Украину очередную партию оружия для ВСУ
Рынок энергоресурсов работодатели Украины признали катастрофическим
Сенатор США предложил тестировать возрастных политиков на "старческий маразм"
При теракте в центре Дамаска погибли 14 человек
BAZA: известного тикток-комика разыскивает полиция за убийство
"Слухи и спекуляции": Facebook опровергает сообщения о планах по смене названия
Очередная победа толерантности: здравоохранением США будет рулить трансгендер

Без признания: накануне переговоров в Москве талибы* получили обещание помощи

Политика

Россия, Китай и Пакистан готовы оказать помощь Афганистану, но пока не готовы признать правительство талибов*.

Без признания: накануне переговоров в Москве талибы* получили обещание помощи

Такое решение принято после переговоров делегаций трёх стран, прошедших в Москве во вторник. Сегодня к ним присоединятся представители "Талибана"* из числа правительства Афганистана.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия воздерживается от признания талибов*, ожидая, пока они выполнят обещания, которые дали, когда пришли к власти, в том числе в отношении политической и этнической инклюзивности нового правительства.

"Официальное признание талибов* пока не обсуждается, — сказал Лавров журналистам. — Как и большинство других влиятельных стран региона, мы находимся с ними в контакте. Мы подталкиваем их выполнить обещания, которые они дали, когда пришли к власти".

Непризнание талибов*, по словам Лаврова, не означает, что Москва откажет в гуманитарной помощи и экономической поддержке народу страны.

Напомним, в Афганистане сейчас уровень бедности населения оценивается в 72%. Ситуация продолжает ухудшаться:

WSJ: нищета заставляет афганцев продавать собственных детей

* террористическая организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В России растёт количество экстремистов - МВД
Американцы привезли на Украину очередную партию оружия для ВСУ
Рынок энергоресурсов работодатели Украины признали катастрофическим
Песков отреагировал на сообщения о возможных перестановках в правительстве РФ
Сенатор США предложил тестировать возрастных политиков на "старческий маразм"
При теракте в центре Дамаска погибли 14 человек
BAZA: известного тикток-комика разыскивает полиция за убийство
"Слухи и спекуляции": Facebook опровергает сообщения о планах по смене названия
Очередная победа толерантности: здравоохранением США будет рулить трансгендер
Гоген Солнцев женится спустя неделю после развода
Популярное
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне

Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".

Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Российский шоу-бизнес
Гузеева опубликовала снимок из больничной палаты: "Никогда не забуду"
Политика. Новости и аналитика
Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР
Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей Ирина Шлионская Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила, как пережить смерть родного человека
Здоровье
Регионы РФ с наиболее напряжённой ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко
В Латвии вводят полный локдаун и комендантский час
Мир. Новости мира
В Латвии вводят полный локдаун и комендантский час
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников