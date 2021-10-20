Без признания: накануне переговоров в Москве талибы* получили обещание помощи

Россия, Китай и Пакистан готовы оказать помощь Афганистану, но пока не готовы признать правительство талибов*.

Такое решение принято после переговоров делегаций трёх стран, прошедших в Москве во вторник. Сегодня к ним присоединятся представители "Талибана"* из числа правительства Афганистана.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия воздерживается от признания талибов*, ожидая, пока они выполнят обещания, которые дали, когда пришли к власти, в том числе в отношении политической и этнической инклюзивности нового правительства.

"Официальное признание талибов* пока не обсуждается, — сказал Лавров журналистам. — Как и большинство других влиятельных стран региона, мы находимся с ними в контакте. Мы подталкиваем их выполнить обещания, которые они дали, когда пришли к власти".

Непризнание талибов*, по словам Лаврова, не означает, что Москва откажет в гуманитарной помощи и экономической поддержке народу страны.

Напомним, в Афганистане сейчас уровень бедности населения оценивается в 72%. Ситуация продолжает ухудшаться:

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