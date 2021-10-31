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Меркель рассказала о планах жизни "на пенсии"

Мир

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung о своих планах после окончания политической карьеры.

Меркель рассказала о планах жизни "на пенсии"

"Теперь я вижу, что есть много вещей, на которые мне, как канцлеру, не хватало времени. Может быть, немного попутешествую, почитаю или просто буду заниматься, чем захочу в любое время, зная, что через 20 минут ничего судьбоносного не произойдет. Это то, чего я жду”, — сказала Меркель.

Впрочем, по её словам, она нисколько не жалеет, что отдала политике 16 лет - работа её "полностью удовлетворяла".

Напомним, что 26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель официальное письмо — уведомление об окончании полномочий канцлера Германии. В данный момент она работает в статусе "исполняющей обязанности" канцлера Федеративной Республики Германия. "Пенсионеркой" фрау Меркель станет лишь после того, как новое правительство страны будет сформировано и назначит ей преемника.  Ожидается, что им станет социал-демократ Олаф Шольц. 

На текущий момент обновлённый бундестаг выбрал своего председателя и приступил к работе

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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