В Берлине во вторник состоялась сессия нового парламента страны.
Уходящая из политики Ангела Меркель на заседании, конечно, присутствовала, ведь она продолжает пока — до избрания своего преемника — исполнять обязанности канцлера. Только в этот раз её место, впервые за много лет, было "в зрительном зале, рядом с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а обычное место Меркель перед правительственными скамьями было пустым.
Новый парламент Германии будет мало похож на предыдущий: в нём стало меньше "политических долгожителей" вроде председателя Бундестага Вольфганга Шойбле (его политический стаж более 50 лет) или той же Ангелы Меркель (32 года в политике).
Теперь вершить судьбы страны станет молодёжь — в общей сложности 47 членам немецкого парламента не исполнилось еще и 30 лет. Средний же возраст "нового Бундестага" — 47 лет.
Около 34% парламентариев — женщины.
Около 11% членов имеют иммигрантское происхождение, что является самым высоким показателем за всю историю, но всё же ниже, чем 26% населения Германии.
Победителем (576 — "за" и 90 — "против") стала кандидат от социал-демократов Бербель Бас, специалист по политике здравоохранения. Она — третья женщина, когда-либо занимавшая этот пост с 1949 года.
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