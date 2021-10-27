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Обновлённый бундестаг выбрал своего председателя и приступил к работе

Мир

В Берлине во вторник состоялась сессия нового парламента страны.

Обновлённый бундестаг выбрал своего председателя и приступил к работе

Уходящая из политики Ангела Меркель на заседании, конечно, присутствовала, ведь она продолжает пока — до избрания своего преемника — исполнять обязанности канцлера. Только в этот раз её место, впервые за много лет, было "в зрительном зале, рядом с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а обычное место Меркель перед правительственными скамьями было пустым.

Всё по-новому

Новый парламент Германии будет мало похож на предыдущий: в нём стало меньше "политических долгожителей" вроде председателя Бундестага Вольфганга Шойбле (его политический стаж более 50 лет) или той же Ангелы Меркель (32 года в политике).

Теперь вершить судьбы страны станет молодёжь — в общей сложности 47 членам немецкого парламента не исполнилось еще и 30 лет. Средний же возраст "нового Бундестага" — 47 лет.

Около 34% парламентариев — женщины.

Около 11% членов имеют иммигрантское происхождение, что является самым высоким показателем за всю историю, но всё же ниже, чем 26% населения Германии.

Главный вопрос повестки — выборы нового президента бундестага

Победителем (576 — "за" и 90 — "против") стала кандидат от социал-демократов Бербель Бас, специалист по политике здравоохранения. Она — третья женщина, когда-либо занимавшая этот пост с 1949 года.

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Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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