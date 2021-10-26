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Меркель получила уведомление об окончании своих полномочий

Мир

Сегодня Ангела Меркель получила официальное уведомление об окончании своих полномочий на посту канцлера Германии. Документ вручил ей лично президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, об этом сообщает РИА "Новости".

Меркель получила уведомление об окончании своих полномочий

Уточняется, что мероприятие прошло во дворце Бельвю. При этом на торжественный вечер было приглашено ограниченное число гостей и журналистов — это связано с коронавирусными ограничениями.

Также свои уведомления получили вице-канцлер Олаф Шольц, члены правительства Меркель и министр ведомства канцлера ФРГ Хельга Браун.

Напомним, что ранее на выборах в Германии партия Меркель продемонстрировала худший результат в своей истории — 24%, в то время как социал-демократы победили и набрали 25%. За Либеральную Свободную демократическую партию проголосовали 11%. "Зелёные" получили 14% голосов. Всего в новом парламенте оказались шесть партий.

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