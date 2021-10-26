Меркель получила уведомление об окончании своих полномочий

Сегодня Ангела Меркель получила официальное уведомление об окончании своих полномочий на посту канцлера Германии. Документ вручил ей лично президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что мероприятие прошло во дворце Бельвю. При этом на торжественный вечер было приглашено ограниченное число гостей и журналистов — это связано с коронавирусными ограничениями.

Также свои уведомления получили вице-канцлер Олаф Шольц, члены правительства Меркель и министр ведомства канцлера ФРГ Хельга Браун.

Напомним, что ранее на выборах в Германии партия Меркель продемонстрировала худший результат в своей истории — 24%, в то время как социал-демократы победили и набрали 25%. За Либеральную Свободную демократическую партию проголосовали 11%. "Зелёные" получили 14% голосов. Всего в новом парламенте оказались шесть партий.

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