Меркель: афганцы не виноваты, что их власть нелегитимна

Берлин всё ещё не готов признать правительство талибов* в Афганистане, поскольку они не сформировали "инклюзивное" правительство.

Об этом объявила канцлер Германии Ангела Меркель после состоявшихся в Дохе переговоров делегаций Талибана* и Евросоюза.

"Боевики движения "Талибан"* не сформировали инклюзивное правительство, требуемое международным сообществом, — заявила Меркель по итогам видеоконференции G20. — Таким образом, вопрос о политическом признании талибов* на данный момент не стоит в повестке дня Германии".

Впрочем, по словам уходящего канцлера, Германия будет "вместе с ЕС" оказывать Афганистану финансовую помощь. Берлин решил "предоставить помощь Афганистану и его соседям на сумму € 600 млн.

"Никто не выиграет, если вся финансовая система Афганистана рухнет, — сказала Ангела Меркель, добавив, что "наблюдение за тем, как 40 миллионов человек погружаются в хаос <...>, не может и не должно быть целью международного сообщества".

Напомним, ранее глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС даст Афганистану миллиард евро в качестве финансовой помощи.

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