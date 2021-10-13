EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Принц Чарльз заменил бензин в авто на сыр и вино
Какие грибы помогут выйти из депрессии, рассказали учёные Пенсильвании
США маниакально пытаются обрушить отношения с Москвой - Антонов
Успенская и Басков - любовь или эпатаж?
Кто не даёт Японии подписать "мировую" с Россией, рассказал эксперт
Какие БАДы повышают эффективность любой вакцинации
От осенней простуды защитит цинк: как и где его взять
Пять продуктов, восстанавливающих способность кожи регенерировать
Forbes: Эстония сможет перекрывать поставки продовольствия в Калининград

Меркель: афганцы не виноваты, что их власть нелегитимна

Мир

Берлин всё ещё не готов признать правительство талибов* в Афганистане, поскольку они не сформировали "инклюзивное" правительство.

Меркель: афганцы не виноваты, что их власть нелегитимна

Об этом объявила канцлер Германии Ангела Меркель после состоявшихся в Дохе переговоров делегаций Талибана* и Евросоюза.

"Боевики движения "Талибан"* не сформировали инклюзивное правительство, требуемое международным сообществом, — заявила Меркель по итогам видеоконференции G20. — Таким образом, вопрос о политическом признании талибов* на данный момент не стоит в повестке дня Германии".

Впрочем, по словам уходящего канцлера, Германия будет "вместе с ЕС" оказывать Афганистану финансовую помощь. Берлин решил "предоставить помощь Афганистану и его соседям на сумму € 600 млн.

"Никто не выиграет, если вся финансовая система Афганистана рухнет, — сказала Ангела Меркель, добавив, что "наблюдение за тем, как 40 миллионов человек погружаются в хаос <...>, не может и не должно быть целью международного сообщества".

Напомним, ранее глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС даст Афганистану миллиард евро в качестве финансовой помощи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Миллиард евро от ЕС: как помочь афганцам, не признавая талибов?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Какие грибы помогут выйти из депрессии, рассказали учёные Пенсильвании
США маниакально пытаются обрушить отношения с Москвой - Антонов
Успенская и Басков - любовь или эпатаж?
Кто не даёт Японии подписать "мировую" с Россией, рассказал эксперт
Какие БАДы повышают эффективность любой вакцинации
От осенней простуды защитит цинк: как и где его взять
Пять продуктов, восстанавливающих способность кожи регенерировать
Forbes: Эстония сможет перекрывать поставки продовольствия в Калининград
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Сенатор поделился секретом победы над инфляцией
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе
Зарубежный
Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников