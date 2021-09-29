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Преемник Меркель поздравил с выигрышем оппонента Олафа Шольца

Мир » Европа

Преемник Ангелы Меркель Армин Лашет признал, что проиграл выборы, а также поздравил победителя — социал-демократа Олафа Шольца.

Преемник Меркель поздравил с выигрышем оппонента Олафа Шольца

Кандидат в канцлеры Германии от консерваторов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал проигрыш в выборах, которые закончились 27 сентября. По данным France Press, журналисты которой привели слова инсайдера, политик поздравил лидера Олафа Шольца. Однако официально подобных сообщений пока не поступало.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже поздравила политика Олафа Шольца.

Напомним, что на выборах в Германии партия Меркель продемонстрировала худший результат в своей истории — 24%, в то время как социал-демократы победили и набрали 25%. За Либеральную Свободную демократическую партию проголосовали 11%. "Зелёные" получили 14% голосов. Всего в новом парламенте оказались шесть партий.

Ранее, по данным ТАСС, преемник Меркель отмечал, что их партия стала второй с незначительным отрывом.

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Выборы в Германии: кто победил на самом деле и что это означает для России? DW Новости (27.09.2021)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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