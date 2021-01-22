"Приняли к сведению": резолюция по Навальному и "СП-2" не удивила ФРГ

Очередная резолюция Европарламента, в которой поднимается вопрос о ситуации с Алексеем Навальным и санкциями по проекту "Северный поток-2", не впечатлила власти Германии.

Резолюция ЕП в очередной раз содержала призывы ужесточить санкции, а также устроить "блокаду" газопровода и наказать "всех лиц и все организации, которые причастны к аресту Навального".

По данным, которые привёл в ходе брифинга официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, резолюцию в Берлине "приняли к сведению".

"Канцлер вчера говорила на эту тему, добавить к этому нечего. Решение Европарламента мы приняли к сведению", — прокомментировал он.

Также ранее стала известна позиция Ангелы Меркель: канцлер уточнила, что без одобрения смотрит на экстерриториальные санкции, затрагивающие "Северный поток-2".

Напомним, резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению и даже не относятся к документам, "выражающим официальную позицию ЕС".