Глава Евросовета поговорил с Путиным о задержании Навального

Евросоюз остаётся единым с точки зрения оценки ситуации по Навальному: задержание в блоке осуждают. Также в ЕС хотели бы "прозрачного расследования" инцидента с покушением.

Общее мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель, который ранее обсуждал Навального в беседе с Владимиром Путиным. Телефонный разговор, где была поднята тема, состоялся 22 января.

"В ходе разговора с президентом Путиным я повторил, что в ЕС мы едины в своём осуждении задержания Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению. Россия должна срочно провести полное и прозрачное расследование покушения на него", — написал политик.

Напомним, Навального задержали сразу после возвращения в Россию. Решение суда: оппозиционер проведёт под стражей 30 суток.

Своим мнением также поделились в немецком Бундестаге: представители блока Die Linke уверены, что Германия "действовала подозрительно", когда не захотела отвечать на российские запросы.