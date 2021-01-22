Евросоюз остаётся единым с точки зрения оценки ситуации по Навальному: задержание в блоке осуждают. Также в ЕС хотели бы "прозрачного расследования" инцидента с покушением.
Общее мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель, который ранее обсуждал Навального в беседе с Владимиром Путиным. Телефонный разговор, где была поднята тема, состоялся 22 января.
"В ходе разговора с президентом Путиным я повторил, что в ЕС мы едины в своём осуждении задержания Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению. Россия должна срочно провести полное и прозрачное расследование покушения на него", — написал политик.
Напомним, Навального задержали сразу после возвращения в Россию. Решение суда: оппозиционер проведёт под стражей 30 суток.
Своим мнением также поделились в немецком Бундестаге: представители блока Die Linke уверены, что Германия "действовала подозрительно", когда не захотела отвечать на российские запросы.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.