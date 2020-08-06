Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Facebook удалил пост Трампа за дезинформацию о COVID-19
Меркель "услышала призыв" соперницы Лукашенко
В Думе предложили поднять пособие ряду безработных в 8 раз
Немецкий политолог: в Германии крепнет скепсис в отношении США и НАТО
В Совфеде призвали закрывать русофобские СМИ за публикацию фейков
Эксперт: "Круизные туры по Дальнему Востоку станут доступнее"
Меган Маркл добилась защиты своих друзей в суде
Швеция потеряла 7% ВВП из-за ранней отмены карантинных мер
Эксперт: "В России не будут вводить дистанционное обучение"

Гордон: Лукашенко готов выдать Украине задержанных в Белоруссии россиян

Мир » Бывший СССР

Дмитрий Гордон после интервью с Александром Лукашенко заявил, что президент Белоруссии намерен разрешить передачу Украине задержанных в его стране россиян.

"Среди них (задержанных в Белоруссии граждан РФ) есть причастные к преступлениям против Украины", — сказал Гордон в эфире "Радио Свобода".

По словам украинского журналиста, "появилась надежда", что причастные к событиям на Донбассе "наконец окажутся в Киеве":

"Лукашенко пообещал, что белорусские прокуратура и правоохранителисделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину".

Напомним, что в Белоруссии 29 июля были задержаны российские бойцы ЧВК "Вагнер".

Читайте также:

Эксперт: ЧВК "Вагнера" — это профессионалы среди профессионалов

Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян

Украинский политолог: "У Лукашенко начались фобии как у старых диктаторов"

Белоруссия — идентичный Украине вариант. Просто мы верить не хотели

Последние материалы
До и после: Роскосмос опубликовал шокирующие спутниковые снимки Бейрута
Facebook удалил пост Трампа за дезинформацию о COVID-19
Меркель "услышала призыв" соперницы Лукашенко
Гордон: Лукашенко готов выдать Украине задержанных в Белоруссии россиян
В Думе предложили поднять пособие ряду безработных в 8 раз
Немецкий политолог: в Германии крепнет скепсис в отношении США и НАТО
Страсти по Байдену: никому не нравится и отторжения не вызывает
В Совфеде призвали закрывать русофобские СМИ за публикацию фейков
Украинский политолог: "У Лукашенко начались фобии как у старых диктаторов"
Эксперт: "Круизные туры по Дальнему Востоку станут доступнее"
Популярное
Экономика и бизнес
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".

Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине
Новости Белоруссии
Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине
Экспертное мнение
Белоруссия - идентичный Украине вариант. Просто мы верить не хотели
Интересные Новости
В Малайзии кусок мяса "ожил" на разделочной доске
Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко Василий Амирджанов В Улан-Удэ вернется агитпроп советских времен Василий Амирджанов Любовь Степушова Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает Любовь Степушова
Комментарии
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Медведев призывает единороссов общаться в реальности
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Прокурорский безнадзор: Кто помогает "Сибантрациту" скрывать экологические преступления?
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Температура воздуха в Москве прогреется до 28 градусов
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ