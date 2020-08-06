Гордон: Лукашенко готов выдать Украине задержанных в Белоруссии россиян

Дмитрий Гордон после интервью с Александром Лукашенко заявил, что президент Белоруссии намерен разрешить передачу Украине задержанных в его стране россиян.
"Среди них (задержанных в Белоруссии граждан РФ) есть причастные к преступлениям против Украины", — сказал Гордон в эфире "Радио Свобода".
По словам украинского журналиста, "появилась надежда", что причастные к событиям на Донбассе "наконец окажутся в Киеве":
"Лукашенко пообещал, что белорусские прокуратура и правоохранителисделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину".
Напомним, что в Белоруссии 29 июля были задержаны российские бойцы ЧВК "Вагнер".
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