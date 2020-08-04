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Белоруссия - идентичный Украине вариант. Просто мы верить не хотели

Экспертное мнение

5 августа Россия и Белоруссия одновременно объявили о начале военных учений в приграничной зоне. Каждая, понятное дело, со своей стороны. Но, учитывая общую риторику, в частности, белорусского президента Александра Лукашенко, мысли появляются очень даже нехорошие.

Да еще и американские СМИ подливают масла, говоря о каком -то "августовском сюрпризе", который, якобы, готовит Путин…

Неужели в двусторонних соседских отношениях все так плохо, как кажется?

На эту тему корреспондент "Правды.Ру" пообщался с Андреем Суздальцевым, доцентом факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политологом и экспертом по Белоруссии.

Американцы, как всегда, все прекрасно знают. Все происходящее согласовано и с Вашингтоном. А слушать в данном случае надо Александра Григорьевича Лукашенко.

Что он говорит? Что граждане России, которые арестованы в Минске, засланы Россией в Минск против него. Что сегодня (4 августа) еще ряд таких террористов заброшен со стороны России на юг республики. Сказал, что против него идет гибридная война. И сказал, что если его тронут, то запылает все от Минска до Владивостока.

  • Фактически, Лукашенко нам объявил войну. С 1991 года никакого братства у нас никогда не было. Это все шутки наших телеканалов. Это постоянно грызня и ругань, постоянно претензии белорусов на все, вплоть до Камчатки. Абсолютно идентичный Украине вариант.

Это просто нам так хотелось как-то противопоставить Белоруссию Украине. На деле же все то же самое.

Россия, естественно, не знает, что она объявила войну Белоруссии, а Лукашенко уже сообщил об этом всему миру. Цитирую:

Он сказал, что войска белорусские подтягиваются к границе ни на какие учения — воевать!

Вот так мы доинтегрировались, доигрались в союзничество, братство и так далее.

Но при этом в начале выступления сказал, что Россия "очень боится потерять Беларусь". Тогда возникает вопрос. Если Россия боится потерять Беларусь и засылает сюда войска, то тогда что получается? "Очень боюсь потерять Беларусь — заводим туда войска"? Кого они собираются там гонять? Лукашенко, наверное. А кто будет гонять Лукашенко? Конечно, Путин. Кто будет без Путина засылать диверсантов и террористов на территорию Беларуси? Я это не шучу. Я это говорю именно в цитатах. Можете посмотреть цитаты сегодняшнего послания.

То есть все действительно настолько плохо?

Ну как плохо? Наплевать и растереть. Нам и Украина несколько раз заявляла, что началась война. Только Россия на это поле боя не приходила.

  • Пройдет 3-4 дня, начнутся выборы. Лукашенко к этому времени окончательно разгромит российские дивизии, победит Россию и придет на выборы убедительным. Причем об этом Москва даже знать не будет.

Сколько таких виртуальных героев по нашим границам, которые начинают с Россией войну? Такая натуральная войнушка, про которую мы даже немножко не поняли, что "противники" хотят. Пока мы сообразим, он уже победит нас будет потом клянчить контрибуцию.

Так что вот такие выборы, такие союзнички.

А мы еще потом нефть дадим, газ дадим. Это же не первый раз. Далеко не первый раз.

  • На 1 января этого года общая сумма дотаций, преференций, специальных субсидий, которые сделала Россия в отношении Белоруссии, за 20 лет составила $133 млрд.

И еще вопрос: где Беларусь нашим союзником хоть в чем-то? Я скажу — где. Генеральная Ассамблея ООН по крымскому вопросу. Там Беларусь оказалась за нас. Она не одна была такая. Все. Вот за двадцать лет больше ничего. То есть Крым — украинская родная земля, поддерживается Грузия и так далее. На Украину поставляется топливо для танков и подобное. Беларусь ведет себя с абсолютно антироссийской внешней политикой. И все сходит с рук.

Лукашенко делает совершенно все правильно. Он знает, что ему ничего не будет. Вот он взял заложников — 33 человека (!), и уже неделю возмущается, что ему не звонит из Кремля Путин. Потом 1 августа совещание провел, почему не обращаются и так далее. Он ждет торга. Ему не впервой торговать людьми. Он постоянно кого-то берет в заложники.

Надо отдать должное Путину. Он сказал 31 числа, что мы надеемся, что эти совершенно безосновательные аресты наших людей прекратятся, и люди будут выпущены. Это такой мягкий ультиматум, что мы не будем вступать в переговоры. Отдавай людей и все. Нет, сейчас он еще Украине их отдаст. Он знает, что ему ничего за это не будет. Потом его будут обнимать, целоваться будет в Кремле. А там наших людей поставят к стенке.

Я наблюдаю этот спектакль двадцать с лишним лет. Вы думаете, не было таких конфузов в наших отношениях? Там веселые были времена. И людей брали в заложники, и много чего еще делали. И Лукашенко потом получал миллиарды долларов. Поэтому он поступает абсолютно логично. Он уверен, что ему в конечном итоге еще денег дадут.

Всё зависит от того, как будут развиваться события, потому что ситуация складывается непростая?

Тяжелая. Вот сегодня он заплакал в конце, когда выступал.

Он это умеет…

Умеет. Он просто действительно перепуган до безумия. Он и угрожал, и просил поддержки. Качало человека. Боится, конечно. Потому что прекрасно понятно, что он объявит 80% — народ взорвется и столкновения неизбежны. Но, естественно, в столкновениях обвинят опять Россию. Он второй раз натравливает на нас Запад. С 29-го по 31-е заявление все каналы европейские с его подачи кричат о диверсантах российских. А сегодня, когда он заявил о том, что еще целый отряд переброшен, что эти боевики рассказывают про грязные обвинения России в отношении военной независимости Белоруссии. Уже я посмотрел, с часа дня вся Европа гудит: Крым-2, Россия — агрессор. Может быть, санкции нам еще добавят на радостях за Лукашенко. Это возможно. Натравливают. Мы сидим, смотрим на это все.

Россия ожидала такое?

Ожидали. Я об этом пишу 20 с лишним лет. Именно так и пишу: ребята, вы обратите внимание, что мы творим. Я думаю, что он ведет сейчас политику страшнее, чем Украина. Можно как Украине денег дать? С Украиной проще. Есть мой сайт Политобоз. ком. Ему 15 лет. Я изнутри ситуациюзнаю — первый депортирован из Белоруссии в рамках союзного государства…

Сейчас, видимо, будут пересматриваться наши отношения?

Нет, ничего не будет пересмотрено. Пошумят, мы им дадим денег. Все. Ничего не будет сделано. Вы думаете, раньше, в нулевые и потом не было таких ситуаций? Даже наркотики хватали в фурах от управления делами президента Белоруссии. Наркотики завозили. И ничего. Все сходило с рук. Так что вот так. Ничего не будет. Все простим и признаем выборы.

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