Вы не поверите, сколько денег россияне потратили на садовую технику в этом году

Россияне бросились скупать садовую технику

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Газета.Ru", основываясь на данных опроса STARWIND сообщает, что россияне активно начали приобретать садовую технику.

Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Из опроса следует, что почти 22 процента респондентов регулярно включают в свой бюджет расходы на садовую технику каждую весну.

В последние два года 46 процентов участников опроса рассматривали возможность покупки такого оборудования. Более того, большинство россиян отметили, что в этом году подготовка к дачному сезону потребовала от них увеличенных финансовых вложений, каждый пятый указал на рост расходов.

Когда дело доходит до выбора садовой техники, для трети покупателей решающим фактором являются цены. Тем не менее, 22 процента готовы отказаться от экономии в пользу предпочтения продукции известных брендов.