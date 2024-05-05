Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров назвал своего фаворита в финале шоу "Маска"
Врач Мясников: кофе относят к противораковым продуктам
Московские диаметры получили электропоезд, почти полностью сделанный в России
В чём плюсы и минусы однодневного полиса ОСАГО
Заблудившиеся в ущелье россияне были спасены в Сербии
Жилье в Литве дорожает больше всех в Евросоюзе
В ГИБДД предупредили о новом разводе водителей с помощью тряпки
Продукты, которые негативно влияют на область вокруг глаз
Физическое и психическое здоровье в балансе
Вы не поверите, сколько денег россияне потратили на садовую технику в этом году

Россияне бросились скупать садовую технику

0:55
Экономика

"Газета.Ru", основываясь на данных опроса STARWIND сообщает, что россияне активно начали приобретать садовую технику.

Россияне бросились скупать садовую технику
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Из опроса следует, что почти 22 процента респондентов регулярно включают в свой бюджет расходы на садовую технику каждую весну.

В последние два года 46 процентов участников опроса рассматривали возможность покупки такого оборудования. Более того, большинство россиян отметили, что в этом году подготовка к дачному сезону потребовала от них увеличенных финансовых вложений, каждый пятый указал на рост расходов.

Когда дело доходит до выбора садовой техники, для трети покупателей решающим фактором являются цены. Тем не менее, 22 процента готовы отказаться от экономии в пользу предпочтения продукции известных брендов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Такую почву пионы будут очень любить
Такую почву пионы будут очень любить
Последние материалы
Бузова призналась, что ей тяжело видеть Давида Манукяна
Токсичные растения, опасные для человека
Названы ошибки хозяев, которые приводят питомца в ужас
Чрезмерное потребление сливочного масла может навредить здоровью
С 1 октября ожидается увеличение военных пенсий на 4,5 процента
В тройку "золотых" мотоциклов вошло три модели, кто из них первым заберет миллион?
Самый дорогой тур на майские праздники обойдется в 1,3 миллиона рублей
Тако с цветной капустой и кремом из кешью: сытный перекус
Эксперты назвали основные ошибки кошатников
Как ухаживать за пионами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников