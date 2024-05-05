Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жилье в Литве дорожает больше всех в Евросоюзе
В ГИБДД предупредили о новом разводе водителей с помощью тряпки
Продукты, которые негативно влияют на область вокруг глаз
Физическое и психическое здоровье в балансе
Бузова призналась, что ей тяжело видеть Давида Манукяна
Названы ошибки хозяев, которые приводят питомца в ужас
Чрезмерное потребление сливочного масла может навредить здоровью
С 1 октября ожидается увеличение военных пенсий на 4,5 процента
В тройку "золотых" мотоциклов вошло три модели, кто из них первым заберет миллион?
Предупреждён — значит вооружён: рассказываем об опасных для человека растениях

Токсичные растения, опасные для человека

2:43
Садоводство » Цветы

Во всём мире существует ряд растений, способных причинить серьёзный вред человеку (при попадании в организм, вдыхании или прикосновении). В этой статье рассмотрим некоторые из них.

Токсичные растения, опасные для человека
Фото: commons.wikimedia.org by Djtanng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дурман обыкновенный

Стебли обычно желтовато-зелёные или красновато-фиолетовые, а листья тёмно-зелёные. На нём также растут цветы кремового и фиолетового цветов. Основные токсины: атропин, скополамин и гиосциамин.

Дурман обыкновенный (также известный как "терновник" или "дьявольская ловушка") — высокотоксичное растение из семейства пасленовых. Он встречается в большинстве тёплых и умеренных регионов мира. Сегодня это растение считается инвазивным видом, поскольку известно, что оно уничтожает местную растительность.

Что касается его характеристик, дурман характеризуется как однолетник. Его корни длинные, белые и волокнистые, тогда как стебель покрыт листьями, гладкий и толстый. В большинстве случаев стебель дурмана имеет яркую желтовато-зелёную или красновато-фиолетовую окраску. Напротив, его листья тёмно-зелёные и помогают защитить кремовые и фиолетовые цветки растения. Дурман также довольно ароматный, хотя многие описывают его общий запах как "отвратительный".

Болиголов

Его стебли гладкие и полые, а листья имеют перистую форму. У этого растения также есть маленькие белые цветки. Основные токсины: кониин, N-метилкониин, конгидрин, g-коницеин и псевдоконгидрин.
Болиголов (также известный как "ядовитый цикута") — вид высокотоксичных растений из семейства Apiaceae.

Болиголов часто классифицируют как двулетнее цветущее растение. Его стебли, как правило, гладкие и полые, в то время как листья образуют перистые, треугольной формы. Цветки обычно маленькие и белые, на каждом по пять лепестков. Что касается окраски, то стебли болиголова обычно зелёные с красновато-фиолетовыми прожилками, покрывающими нижнюю половину.

Аконитум (Шлем дьявола)

Распространенные названия: "Шлем дьявола”, "Аконит”, "Волчья погибель”, "Королева ядов”, "Голубая ракета”
Известен своими скрытыми цветами, лопастными листьями, яркими соцветиями и высокими, тонкими стеблями. Основные токсины: алкалоиды, нейротоксины и кардиотоксины. Также содержит аконитин, мезаконитин и гипаконитин.

 

Ядовитые растения. Болиголов пятнистый
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Последние материалы
Бузова призналась, что ей тяжело видеть Давида Манукяна
Токсичные растения, опасные для человека
Названы ошибки хозяев, которые приводят питомца в ужас
Чрезмерное потребление сливочного масла может навредить здоровью
С 1 октября ожидается увеличение военных пенсий на 4,5 процента
В тройку "золотых" мотоциклов вошло три модели, кто из них первым заберет миллион?
Самый дорогой тур на майские праздники обойдется в 1,3 миллиона рублей
Тако с цветной капустой и кремом из кешью: сытный перекус
Эксперты назвали основные ошибки кошатников
Как ухаживать за пионами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников