Предупреждён — значит вооружён: рассказываем об опасных для человека растениях

Токсичные растения, опасные для человека

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Во всём мире существует ряд растений, способных причинить серьёзный вред человеку (при попадании в организм, вдыхании или прикосновении). В этой статье рассмотрим некоторые из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Djtanng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дурман обыкновенный

Стебли обычно желтовато-зелёные или красновато-фиолетовые, а листья тёмно-зелёные. На нём также растут цветы кремового и фиолетового цветов. Основные токсины: атропин, скополамин и гиосциамин.

Дурман обыкновенный (также известный как "терновник" или "дьявольская ловушка") — высокотоксичное растение из семейства пасленовых. Он встречается в большинстве тёплых и умеренных регионов мира. Сегодня это растение считается инвазивным видом, поскольку известно, что оно уничтожает местную растительность.

Что касается его характеристик, дурман характеризуется как однолетник. Его корни длинные, белые и волокнистые, тогда как стебель покрыт листьями, гладкий и толстый. В большинстве случаев стебель дурмана имеет яркую желтовато-зелёную или красновато-фиолетовую окраску. Напротив, его листья тёмно-зелёные и помогают защитить кремовые и фиолетовые цветки растения. Дурман также довольно ароматный, хотя многие описывают его общий запах как "отвратительный".

Болиголов

Его стебли гладкие и полые, а листья имеют перистую форму. У этого растения также есть маленькие белые цветки. Основные токсины: кониин, N-метилкониин, конгидрин, g-коницеин и псевдоконгидрин.

Болиголов (также известный как "ядовитый цикута") — вид высокотоксичных растений из семейства Apiaceae.

Болиголов часто классифицируют как двулетнее цветущее растение. Его стебли, как правило, гладкие и полые, в то время как листья образуют перистые, треугольной формы. Цветки обычно маленькие и белые, на каждом по пять лепестков. Что касается окраски, то стебли болиголова обычно зелёные с красновато-фиолетовыми прожилками, покрывающими нижнюю половину.

Аконитум (Шлем дьявола)

Распространенные названия: "Шлем дьявола”, "Аконит”, "Волчья погибель”, "Королева ядов”, "Голубая ракета”

Известен своими скрытыми цветами, лопастными листьями, яркими соцветиями и высокими, тонкими стеблями. Основные токсины: алкалоиды, нейротоксины и кардиотоксины. Также содержит аконитин, мезаконитин и гипаконитин.