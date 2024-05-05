Спасение российских туристов в Сербии: успешная операция в Овчарско-Кабларском ущелье

Заблудившиеся в ущелье россияне были спасены в Сербии

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Три российских туриста, потерявшиеся в Овчарско-Кабларском ущелье в западной части Сербии, были успешно спасены, как сообщает МВД страны по данным РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сотрудники Сектора по ЧС МВД нашли и спасли троих граждан России, заблудившихся сегодня, 4 мая, на горе Каблар.

Согласно уточнённой информации, две девушки и юноша выбрали неправильный путь и оказались в труднодоступной местности. Пожарные из города Чачак оперативно прибыли на место, обнаружили пострадавших и оказали им помощь.

Овчарско-Кабларское ущелье, расположенное в 160 километрах к западу от Белграда, является популярным туристическим местом. Ущельем протекает река Западная Морава, а также проходит важная автомобильная трасса.