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Внимание, автовладельцы: новый вид мошенничества на парковках торговых центров

В ГИБДД предупредили о новом разводе водителей с помощью тряпки

1:23
Авто

Возвращаясь к своим машинам на парковке возле крупных торговых центров, водители часто обнаруживают рекламные листовки под дворниками или прикреплённые к стеклам. Сотрудник ГИБДД в интервью для сайта njcar. ru рассказал о новом виде мошенничества, где обыкновенная тряпка становится средством для обмана.

В ГИБДД предупредили о новом разводе водителей с помощью тряпки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обладатели новых автомобилей, как правило, считаются людьми с высоким доходом, что привлекает внимание преступников в поисках лёгкой наживы. Один из методов мошенничества заключается в следующем: водитель возвращается к своей машине, садится в неё, заводит мотор, и вдруг замечает тряпку на внешнем зеркале с правой стороны.

Обычно водитель выходит из машины, чтобы убрать её, и это момент, который и ждут злоумышленники.

Покидая автомобиль, водители зачастую оставляют мотор работающим и двери открытыми. В это время преступники могут похитить из салона ценные вещи, такие как сумка с телефоном, документами и кошельком, или даже угнать автомобиль, если ключи остались в замке зажигания.

Если вы обнаружили на своём автомобиле что-то необычное, не следует выходить из машины, оставляя в ней ключи или документы. Безопаснее будет отъехать в место, где можно безопасно рассмотреть подозрительные предметы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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