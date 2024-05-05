Животный ужас и паника: от каких действий хозяина кошка находится в шоке

Названы ошибки хозяев, которые приводят питомца в ужас

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Человек может неосознанно вызвать страх у своего кота, совершая определенные действия, которые животное воспринимает как угрозу.

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Это связано с тем, что некоторые поведения владельца могут сильно пугать домашних любимцев.

Чтобы избежать стресса у кошки, лучше избегать следующих действий:

Поездки: коты очень привязаны к своей территории, и покидание этой зоны может быть для них стрессом. Поэтому не рекомендуется брать кота с собой в путешествия или прогулки вне дома. Неизбежные поездки, например, при переезде или ветеринарном визите, должны сопровождаться использованием комфортабельной переноски.

коты очень привязаны к своей территории, и покидание этой зоны может быть для них стрессом. Поэтому не рекомендуется брать кота с собой в путешествия или прогулки вне дома. Неизбежные поездки, например, при переезде или ветеринарном визите, должны сопровождаться использованием комфортабельной переноски. Наказания: бесполезно и вредно наказывать котов. Это не заставит их вести себя как предполагается, а скорее всего приведет к стрессу и ухудшению отношений с владельцем. Кот, подвергшийся наказанию, начинает чувствовать себя хуже и теряет доверие к хозяину.

бесполезно и вредно наказывать котов. Это не заставит их вести себя как предполагается, а скорее всего приведет к стрессу и ухудшению отношений с владельцем. Кот, подвергшийся наказанию, начинает чувствовать себя хуже и теряет доверие к хозяину. Крики и громкие звуки: кошки очень чувствительны к громким звукам. Они могут испугаться во время грозы или когда включен пылесос. Также котам не нравится, когда люди кричат или громко спорят рядом с ними. Чтобы избежать напугать животное, старайтесь не поднимать голос и избегать конфликтов в присутствии кота.