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Автор Инна Новикова

Украинский политолог: "У Лукашенко начались фобии как у старых диктаторов"

Мир » Бывший СССР

Как Украина восприняла задержание россиян в Белоруссии и прочую "российскую" повестку? Рассказывает украинский политолог Олег Соскин.

— Что на Украине говорят, думают и пишут по поводу ситуации с задержанными россиянами в Белоруссии?

— Как у нас эта ситуация понимается, эти люди представляют собой контрактников некой военной компании, ЧВК. Люди эти разные, они прибыли в Белоруссию или же могли следовать через нее транзитом на свою базу. Всем известно, что фактически имеется единое экономическое и социальное русско-белорусское пространство. Путешествовать из Белоруссии в разные точки земного шара вполне нормально, так как никакого карантина и всего остального там нет. И вот исходя из этого, надо дальше анализировать. Понятно то, что эти люди не шли на Украину.

— А что пишут газеты, обсуждают люди в Украине по этому поводу?

— Официальные органы Украины уже сказали, что выяснилось, что 14 человек имеют отношение к войне на Донбассе. Естественно, что страна, включая СБУ, хочет детально получить информацию: принимали ли они активное участие, причастны ли к уничтожению украинских солдат, мирных жителей? Если такое выяснится, то Лукашенко попросят выдать их Украине для расследования.

Лукашенко оказался в непростом положении. Понятно, что это не для его свержения прибыли люди, что это была обычная логистическая операция. Но Лукашенко хочет в седьмой раз стать президентом, что беспрецедентно по сути на Евразийском пространстве. А рейтинг у него все ниже. И у него начались фобии как у старого диктатора, который уже в фазе приземления. Случился некий кризис с головой, и он неправильно среагировал. Получился мощнейший международный скандал, и еще он втянул Украину.

Если окажется, что эти люди воевали на Донбассе, их надо отдавать Украине. Если он их не отдаст, то "развод и девичья фамилия" — никаких отношений, ни торговых, ни минских с Украиной не будет. Лукашенко на Украине станет "персоной нон грата". А если отдать, то как общаться с российским руководством?

— И говорить, что он хочет дешевый газ.

— Плюс ему на голову садятся женщины, набирающие все больше голосов на президентских выборах, и он сам себя посадил — в лужу точно, но может яма получиться.

— Теперь ему реально придется ответить на вопрос: "Чей Крым?" У нас такая была шутка-не шутка: "Спроси: "Чей Крым?", и я пойму, кто ты".

— Ну да. Всегда так бывает, что настает момент истины. Если человек хочет много власти, славы, денег, то в итоге Господь создает ему ситуацию "куда не кинь, везде клин". В шахматах это "цугцванг" называется. Каждый последующий ход для него является худшим, чем предыдущий.

— А вот что говорит население? У нас самолеты несколько раз падали, были крупные катастрофы — в соцсетях было много злорадства по этому поводу. Я понимаю, что это не все украинцы. А вот есть ли злорадство по поводу данной ситуации? Либо иные чувства? Либо обществу вообще неинтересно?

— Во многом интересно, так как Белоруссия граничит с Украиной. Пока наблюдают — как будет действовать Лукашенко? Он же всегда такой хитрый был.

Что имеют украинцы в Хабаровске

— Я имею в виду, что любая ситуация, где России что-то прилетело, воспринимается некоторыми с восторгом. Дело даже не в интересах Украины.

— Много сложных ситуаций. У вас "загорелся" Зеленый Клин на Дальнем Востоке, а это была Украинская Дальневосточная республика в начале ХХ века.

— Ой, расскажите-ка!

— Там жило до 500 тысяч украинцев. Еще во времена Российской Империи они туда поехали, потому что там давали землю. И там украинцев должно быть очень много генетически, тех, кто еще имеет корни Киевской Руси. У вас очень много событий. "Черные лебеди" прилетают вам прямо какими-то стаями, начали семьями.

— А вам не прилетают? Они, по-моему, летят всем по всему миру. Особенно с учетом пандемии, чего уж там, понимаете?

— Пандемия — у нас складывается, что все-таки это у коммунистического Китая нескладуха. Что-то вырвалось с Уханя, где разрабатывали на базе летучей мыши, броненосца… Это отдельный вопрос.

— А что про Хабаровск? Я даже не знала, что там украинцы, да еще и 500 тысяч.

— Где-то 150 тысяч себя идентифицировали именно как украинцы. Есть большие ожидания, что этот ветер свободы распространится дальше. В конце концов будет восстановлен лозунг о воскрешении Украинской Дальневосточной республики, которая проведет референдум и попросится в состав Украины.

— Я думала, что вы говорили про Брянскую область, про Курскую — то, что хотя бы поближе к Украине. А вот Хабаровск — замучаетесь руководить Хабаровском.

— Мы и не будем руководить. Мы договоримся, чтобы представлять их международные интересы. Когда Украина будет подавать заявку в НАТО, эта часть тоже станет частью этого Североатлантического блока.

Я являюсь сторонником и разработчиком так называемой "модели хаоса", считаю, что именно хаос развивается во всех плоскостях. Он в США пришел, в Европу. Кто думал, что Турция, например, введет войска в советский Азербайджан и будет там проводить военные учения?

— Это не советский уже Азербайджан. Это давно независимая республика.

— Путин же говорил, что страшной трагедией был распад СССР. Можно рассматривать, что это постсоветский Азербайджан. Причем во главе его сын одного из лидеров КГБ и Компартии СССР. И представить себе, что он пригласит туда исламскую Турцию, ведущую в мире уже четыре войны, было невозможно.

Кто мог представить, что в величайшем храме Иисуса Христа — в Святой Софии — будут происходить исламские службы в полном объеме?

— Пятьсот лет они там происходили, Олег Игоревич.

— Но они прекратились на какой-то момент. Ататюрк понимал, что была мощнейшая волна в 1920-22 годах между Грецией и остатками Османской империи. И Греция могла захватить тогда и восстановить свою власть в Константинополе. Поэтому фактически…

Я про что хочу сказать? Что рушится старый мир. Рушится старая система миропорядка, существовавшая в ХХ веке и заложенная в ХIХ веке. Я думаю, это самое глобальное событие для всех нас, которое происходит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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