В Белоруссии задержали бойцов ЧВК "Мар"

В Белоруссии задержаны 33 человека, якобы работающих в ЧВК "Вагнера". Как сообщает информационное агентство БЕЛТА, все они являются гражданами Российской Федерации, и прибыли в республику для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

По данным агентства, при себе у каждого россиянина была небольшая ручная кладь и еще три больших тяжелых чемодана на всех. 27 июля они переселились из гостиницы в Минске в один из санаториев Минского района, где обратили на себя внимание однообразной одеждой в стиле милитари, а также тем, что не употребляли спиртные напитки, что якобы не свойственно для туристов из России.

Согласно заявлению информированного источника в белорусских силовых структурах, задержанные под Минском не являются бойцами ЧВК "Вагнера". По его словам, все они могут иметь непосредственное отношение к другой военной компании.

БЕЛТА также опубликовала полный список задержанных, среди которых под первым номером значится некий Милаев Артем Викторович. По словам представителя силовых структур Белоруссии, пожелавшего остаться инкогнито, Милаев является сотрудником частной военной компании "Мар", как и все остальные задержанные с ним россияне. Никакого отношения к ЧВК "Вагнера" они не имеют. Кроме того, источник уточнил, что Артем Милаев отвечал за вербовку бойцов.

В настоящее время подробности уточняются.