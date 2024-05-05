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Действительно ли сливочное масло вредно для здоровья

Чрезмерное потребление сливочного масла может навредить здоровью

1:05
Здоровье

Сливочное масло — это продукт с богатой историей и противоречивой репутацией. С одной стороны, оно содержит множество полезных питательных веществ, а с другой стороны, излишнее употребление этого продукта может быть вредным для организма.

Чрезмерное потребление сливочного масла может навредить здоровью
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky is licensed under CC0

Преимущества сливочного масла проявляются в его богатом составе. Этот продукт является источником жирорастворимых витаминов, включая витамины E и D. Витамин E является сильным антиоксидантом, который помогает укрепить иммунную систему и защитить клетки от окислительного стресса. Витамин D необходим для поддержания здоровья костей, а также для нормального функционирования как иммунной, так и нервной системы.

Важно помнить, что сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров животного происхождения. Излишнее употребление этих жиров может привести к повышению уровня "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск возникновения атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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