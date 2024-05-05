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Избегайте ошибок: что не стоит использовать для ухода за кожей вокруг глаз

Продукты, которые негативно влияют на область вокруг глаз

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Мы поговорили с косметологом Кристиной Логиновой о том, какие продукты не стоит использовать для ухода за кожей вокруг глаз, чтобы избежать возможных проблем.

Продукты, которые негативно влияют на область вокруг глаз
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Крем для тела не подходит для нежной кожи вокруг глаз из-за содержания активных увлажняющих компонентов, которые могут негативно влиять на эту область.

Гидрогелевые патчи, хотя и могут увлажнять кожу, иногда могут вызывать обезвоживание. Перед использованием следует провести тест на чувствительность.

Масляные средства также не всегда подходят для увлажнения кожи вокруг глаз, так как создают пленку, мешающую коже дышать и увеличивающую риск воспалений. Рекомендуется выбирать средства, специально предназначенные для этой области, или проконсультироваться с косметологом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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