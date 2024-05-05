Избегайте ошибок: что не стоит использовать для ухода за кожей вокруг глаз

Мы поговорили с косметологом Кристиной Логиновой о том, какие продукты не стоит использовать для ухода за кожей вокруг глаз, чтобы избежать возможных проблем.
Крем для тела не подходит для нежной кожи вокруг глаз из-за содержания активных увлажняющих компонентов, которые могут негативно влиять на эту область.
Гидрогелевые патчи, хотя и могут увлажнять кожу, иногда могут вызывать обезвоживание. Перед использованием следует провести тест на чувствительность.
Масляные средства также не всегда подходят для увлажнения кожи вокруг глаз, так как создают пленку, мешающую коже дышать и увеличивающую риск воспалений. Рекомендуется выбирать средства, специально предназначенные для этой области, или проконсультироваться с косметологом.
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