Однодневный полис ОСАГО

В чём плюсы и минусы однодневного полиса ОСАГО

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские автомобилисты получили возможность оформлять ОСАГО сроком на один день.

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Стоимость "коротких" полисов будет определять сами страховщики. Введение краткосрочных договоров обязательного страхования предусмотрено поправками в закон "Об ОСАГО". "Короткий" полис можно будет приобрести без выполнения определенных требований. Тарифы на краткосрочные страховки будут определять сами страховые компании, учитывая те же коэффициенты, что используются при расчете обычной страховки.

При оформлении краткосрочного договора будет применяться дополнительный коэффициент, устанавливаемый страховщиком самостоятельно. "Короткий" полис нужен для поездки или перегона машины в другой город.

Возможность самостоятельного установления страховщиками коэффициентов может привести к злоупотреблениям. Продажи краткосрочных полисов будут носить единичный характер.