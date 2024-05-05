В Москве запущен новейший электропоезд

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Московские диаметры получили электропоезд, почти полностью сделанный в России

1:39
Наука

В столице России начало осуществляться использование современного российского электрического поезда под названием «Иволга 4.0» по маршрутам Московского центрального диаметра.

Московские диаметры получили электропоезд, почти полностью сделанный в России
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В создании данного транспортного средства принимали участие около 600 отечественных компаний и организаций, а сам поезд на 97 % составлен из материалов и компонентов, произведенных в России.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, новый электрический поезд «Иволга 4.0» стал первым в городе, у которого промежуточные вагоны оснащены тремя дверями. Это значительно ускорило процесс посадки и высадки пассажиров, а также повысило удобство размещения в вагонах. Более того, «Иволга 4.0» способна перевозить на 100 пассажиров больше, чем предыдущая версия электрического поезда.

Собянин также отметил существующие достижения в развитии Московского центрального диаметра — на данный момент имеется четыре линии общей протяженностью 303 километра и 135 станций, включая московские городские вокзалы. Приблизительно 80 % всех поездов, курсирующих по МЦД, являются современными и очень комфортабельными моделями, обеспечивая до 1,3 миллиона поездок ежедневно. Прогнозируется, что к 2025 году весь парк поездов, работающих на МЦД, будет полностью обновлен.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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