В Москве запущен новейший электропоезд

Московские диаметры получили электропоезд, почти полностью сделанный в России

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

В столице России начало осуществляться использование современного российского электрического поезда под названием «Иволга 4.0» по маршрутам Московского центрального диаметра.

Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В создании данного транспортного средства принимали участие около 600 отечественных компаний и организаций, а сам поезд на 97 % составлен из материалов и компонентов, произведенных в России.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, новый электрический поезд «Иволга 4.0» стал первым в городе, у которого промежуточные вагоны оснащены тремя дверями. Это значительно ускорило процесс посадки и высадки пассажиров, а также повысило удобство размещения в вагонах. Более того, «Иволга 4.0» способна перевозить на 100 пассажиров больше, чем предыдущая версия электрического поезда.

Собянин также отметил существующие достижения в развитии Московского центрального диаметра — на данный момент имеется четыре линии общей протяженностью 303 километра и 135 станций, включая московские городские вокзалы. Приблизительно 80 % всех поездов, курсирующих по МЦД, являются современными и очень комфортабельными моделями, обеспечивая до 1,3 миллиона поездок ежедневно. Прогнозируется, что к 2025 году весь парк поездов, работающих на МЦД, будет полностью обновлен.