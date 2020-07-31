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Эксперт: ЧВК "Вагнера" — это профессионалы среди профессионалов

Мир

Задержанные в Белоруссии россияне не являются сотрудниками ЧВК "Вагнер", уверена политолог Юлия Стрелкова. Они обычные охранники и не имеют никакого отношения к российским добровольцам.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании 33 граждан России в ночь на 29 июля. Видеозапись задержания практически сразу появилась в СМИ и социальных сетях. Вскоре задержанных объявили бойцами ЧВК "Вагнер", не предоставив при этом никаких доказательств. По версии Минска, бойцы из РФ вместе с белорусскими оппозиционерами готовили переворот и свержение президента Александра Лукашенко.

Изначально в отношении задержанных россиян было возбуждено уголовное производство по статье "терроризм", за которую в Белоруссии может грозить смертная казнь. Позже дело переквалифицировали, обвинив граждан РФ в "подготовке массовых беспорядков" вместе с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Поводом для задержания стало "подозрительное", по мнению белорусских силовиков, поведение россиян, которые не были похожи на туристов, а также тот факт, что некоторые из них были в списках сайта украинских националистов "Миротворец".

Впоследствии оказалось, что задержанные — сотрудники петербургской охранной компании "ЧВК "Мар". Некоторые из них действительно успели побывать в Донбассе, сопровождая гуманитарные грузы, однако никогда не принимали участия в боевых действиях.

Политолог Юлия Стрелкова считает, что задержание россиян в Белоруссии не имеет никакого отношения к ЧВК "Вагнер".

"Люди, которых задержали в Белоруссии, — кто угодно, только не бойцы ЧВК "Вагнер", — заявила она. — ЧВК "Вагнера" — это профессионалы среди профессионалов, которые сражались против ИГИЛ* и победили. А нам показывают каких-то дилетантов-охранников. Просто ЧВК "Вагнера" сейчас на слуху, в России их называют "героями нашего времени", а наши противники за рубежом боятся даже теоретической возможности встретиться с ними на поле боя. Где-то я читала, что ЧВК "Вагнера" стала брендом русского мира, и я полностью с этим соглашусь".

Стрелкова подчеркнула: белорусские СМИ приняли задержанных россиян за "вагнеровцев", поскольку те соответствовали образу русских добровольцев.

"Люди, одетые в "милитари", говорят по-русски, подтянуты, дисциплинированы и не пьют — в принципе укладывается в образ "вагнеровца", — отметила Стрелкова. — Мы же их не видели, вот кто-то себе так "вагнеровца" и представляет, зная об их подвигах в Донбассе и Сирии. Но те, кого нам показали белорусские СМИ, абсолютно точно никакого отношения к ЧВК "Вагнера" не имеют".

* организация, запрещенная на территории РФ

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