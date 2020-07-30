Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян

Информационное агентство «БелТА» сообщило сегодня о задержании 32 или, по другой версии, 33 граждан РФ под Минском. Якобы, те состоят в одном из российских ЧВК.

Причины задержания, которые озвучила белорусская сторона по нынешним меркам вполне прозаические: в белорусские правоохранительные органы поступило сообщение о прибытии на территорию страны двухсот наёмников для дестабилизации предвыборной обстановки в стране.

Президентские выборы в Белоруссии действительно случатся уже меньше, чем через 10 дней. Но что значит «дестабилизация обстановки», и почему этой самой дестабилизацией по версии белорусской стороны должны были заниматься граждане РФ?

По последним данным, граждане действительно оказались не совсем обычными. Как сообщает «REVERSE SIDE OF THE MEDAL», «Россияне, задержанные в Беларуси - сотрудники ЧВОК «Мар». На допросе сами сказали, что ехали в Турцию.

По информации на настоящее время - у них должно было быть в Турции подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара (находится под контролем ПНС). И уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату. В Бенгази или куда-либо еще на территорию Хафтара из Турции рейсов нет. В Белоруссии просто был перевалочный пункт.

Никто из задержанных к «музыкантам» отношения не имеет. Просто охранники».

Но есть, например, и выступление главы Совета Безопасности Белоруссии, который, как утверждают очевидцы выступления, помимо прочего заявил:

«Кандидатам доведено, что в стране остаются 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. В России под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки. А некоторые задержанные якобы дают показания, что приехали делать революцию».

То есть, уже не важно, кто там и куда ехал, белорусская сторона, кажется, для себя всё уже решила.

Ранее, косвенно подтвердил сведения о том, что задержанные россияне, все же имеют некоторое отношение и к оружию, и к специальным операциям Захар Прилепин, который в своем телеграм-канале сообщил о том, что некоторых из этих людей он знает по событиям на востоке Украины и границе с ДНР и ЛНР: «среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона, который на данный момент уже не существует».

Впрочем, публицист и партийный деятель добавил, что в принципе, ничего особенного в подобных перемещениях групп людей, которые занимаются подобной, специфической работой - нет: «обычная история - хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна.

То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они всё это затеяли». И действительно, как следует со слов задержанных, они направлялись на охрану объекта в Турции.

Вообще, понятно, что сейчас может взвыть «прогрессивная общественность» по поводу того, что «российские бандформирования» свободно путешествуют по всему миру. Но, во-первых, представлять «батьку» борцом за демократические западные ценности - как-то уж совсем странно.

А во-вторых, подобного рода свободные вояжи представителей ЧВК, например, из США - дело не просто обычное, но даже показываемое нам с гордостью голливудским кинематографом. И эти ЧВК ездят совсем не для того, чтобы что-то охранять. А, скорее для того, чтобы как раз устраивать сплошную дестабилизацию в отдельно взятых странах. При этом, безотносительно того, предвыборный там период или нет.

То, что у России вынужденно и совсем недавно появились свои частные военные компании, не отменяет того факта, что подобные группы существуют во всем прогрессивном мире уже давно. С разной степенью близости сотрудничают с государствами, выполняя разного рода и степени «деликатности» задачи.

Так что Россия здесь только перенимает передовой опыт таких структур, как Blackwater.

Что касается непосредственно Белоруссии, то, скорее всего задержание россиян - это политический и PR-ход господина Лукашенко, которому жизненно необходим предвыборный политический спектакль. Чтобы взбодрить электорат, который голосует за него уже по инерции, показав, что Беларусь - суверенное государство, и Россия тут ему не указ, а если что, то можно и силу применить. Особенно при угрозе дестабилизации.

С точки зрения внешней политики сигнал тоже получился весьма интересным. Дело в том, что «батька» в последние годы активно заигрывает с Европой, НАТО и США. А эти страны и альянсы государств сейчас активно не любят Россию. В том числе и за то, что именно Россия противостоит им и по линии Сирии, и по линии Востока Украины.

Где-то дипломатически, через формат Минских соглашений и постоянных переговоров для нормализации положения в ЛНР и ДНР. А где-то и силой русского оружия защищая легитимный строй и политическую систему, как в случае с Сирией.

И здесь уже не важно, что задержаны были, по сути, простые охранники. Определённый резонанс в СМИ уже поднялся, и теперь сотрудники ЧВОК «Мар» будут ассоциироваться именно с типичными операциями частных военных компаний.

Есть вероятность, что Лукашенко попытается преподнеси данный инцидент как некий намёк на лояльность своим «западным партнёрам». Тем более, что «разворот на Запад» в политической риторике белорусских элит сейчас - это такой рычаг для своеобразного шантажа.

К таким же выводам, кстати, пришёл автор канала «Шулика»: «понятно, что это Лукашенко хочет играть с Западом, потому что хватается уже за все. Правда, получилось, что не те, о ком говорили - а совсем другие люди. Но кого это будет волновать в условиях «пост-правды»?

Характерно, кстати, что и задержанные вели себя максимально корректно. Как сообщает канал «раньше всех. Ну почти», «При задержании у них не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено».

Но в самой Белоруссии уже проходят экстренные совещания по поводу этого задержания, объявлено об «усилении мер безопасности», и, судя по всему, по итогам выборов, будет не одно заявление о героической победе и о том, что врагам, кем бы они ни были, не удалось раскачать лодку белорусской стабильности.

Кстати, и в рамках самих выборов в Республике задержание россиян, кажется, стало очень удобным мотивом для «закручивания гаек». На экстренном совещании со всеми кандидатами в президенты РФ до них было доведено следующее: «интернет на предвыборных митингах может быть ограничен».

Ряд экспертов утверждают, что к такой активности с возможностью отключения интернета на митингах и прочей «чрезвычайщиной» у Лукашенко есть сугубо внутренние причины: «по результатам закрытых опросов Лукашенко пусть не с треском, но все-таки проигрывает честные выборы даже Тихановской.

Однако наполнение избирательных комиссий правильными людьми, и невозможность выступать в качестве наблюдателей "неправильным" людям, естественно, должно привести Александра Григорьевича к нужному (ему) результату.

С одним "но". Некоторые предприятия даже бастовать по поводу такого рода "выборов" собираются. Так что такой сценарий "легкой прогулки" может и не получиться...».

Интересно, кстати, что практически никто уже в этой связи не вспоминает с какой программой и с какими манифестами Лукашенко приходил к власти в стране в девяностые. А, между тем, одно из его воззваний крайне показательно:

«чрезвычайное положение поможет удержаться бездарным руководителям у власти еще некоторое время - это так. Но ненадолго. Наш народ хочет жить свободно, не боясь, работать на себя, своих детей, а не на многочисленную номенклатуру и бюрократию.

Я и мои избиратели не желают строем ходить на работу и дрожать всё время от страха, ожидая за какую-нибудь инициативу наказания». Но, кажется, за последние годы Александр Григорьевич несколько пересмотрел свои воззрения на феноменологию власти.

В общем, как и было сказано выше, все что сейчас происходит с задержанием граждан РФ это «политический спектакль». Правда, смущает в нем то, что заложниками этих игрищ стали 32 или 33 гражданина РФ. Которым на момент вечера 29 июля не предъявлено никаких обвинений. И при этом ничего противозаконного у них не нашли. Более того, они даже не намеревались делать ничего противозаконного.

И в этом контексте очень интересно будет посмотреть на официальную реакцию Москвы. Потому, что на текущий момент получается, что белорусы задержали более тридцати граждан РФ просто потому, что... захотелось. И не нужно быть юристом, чтобы понимать, что такая мотивация, и такие действия как-то не очень вписываются и в нормы международного права, и в саму логику понятия «стратегические партнёры».

Более того, уже сейчас украинская сторона, например, «не исключает возможности» экстрадиции задержанных, поскольку некоторые из них фигурируют в базе «Миротворца», то есть принимали участие в конфликте Украины с ДНР и ЛНР, на стороне Новороссии. А потому считаются украинской стороной «врагами и преступниками».

"В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК нет», - сказал Песков.

Сами обвинения в отправке из России диверсантов для дестабилизации ситуации перед выборами президента Белоруссии Песков назвал «инсинуациями». Комментируя данные о том, что среди задержанных могут быть граждане Украины, Песков заявил, что Кремль «не признает их украинского гражданства; они граждане России».

И напоследок. Россияне в Белоруссии были задержаны в рамках дела о подготовке массовых беспорядков, возбужденного против местных оппозиционеров Станкевича и Тихановского, подтвердили в белорусском СК. Эта статья предусматривает не смертную казнь - как за "теракты", а до 15 лет тюрьмы.

"Вместо того, чтобы двигаться в позитивной повестке и собирать голоса несамоопределившихся, была выбрана стратегия конфронтации со всеми - оппозиционными кандидатами, протестующими гражданами, а теперь ещё и с Россией в лице 33х частных военспецов. Теперь ещё начали искать ударные отряды под Псковом и Невелем",- пишет эксперт Семен Уралов.

"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; выборы проведут, но своими же руками Площу/Майдан сделали практически неизбежной, потому как раздраконили собственных граждан", - уверен он.

"В условиях высоких протестных настроений надо максимально сушить явку и заниматься административной мобилизацией. В условиях, когда не контролируешь соцсети и "новые медиа", надо "глушить" их за год до начала кампании, а не во время. Потому как репрессии во время гонки лишь подстегивают протестные настроения. Теперь ещё и отношения с Россией придется восстанавливать. А кроме России союзников-то и нет",- заключил автор.