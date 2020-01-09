Трамп меняет риторику: он не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп после атаки Ирана на американские военные базы выступил с обращением к нации.

И хотя в нем он объявил о введении пакета экономических санкций "в наказание иранского режима" и напомнил о том, что у Штатов "есть большие, точные и мощные смертоносные ракеты", хозяин Белого дома подчеркнул, что применять вооружение США не хотят и рассчитывают, что удастся "сдержать Иран мирными, экономическими способами".

"Эти мощные экономические санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", — заявил Трамп.

Таким образом, он не только снял с повестки дня возможность нанесения Вашингтоном ответных ударов по Исламской Республике, но и дезавуировал ранние заявления о готовящихся Пентагоном атаках на иранские объекты.

То есть, отмечают американские комментаторы, президент США "на самом деле не хочет воевать, а выбирает деэскалацию конфликта, им же и спровоцированного".

Впрочем, Дональд Трамп попытался нападение на американские военные базы — кстати, первое после Перл-Харбора — использовать для собственных внутриполитических целей.

"Ракеты, выпущенные по нам прошлой ночью, были оплачены деньгами, предоставленными предыдущей администрацией… Это стало возможным исключительно благодаря глупой ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2013 году. Тогда администрацией демократа Обамы ему было выделено 150 млрд долларов плюс 1,8 млрд наличными", — заявил хозяин Белого дома.

Напомним, что решения, принимавшиеся ранее Трампом в отношении Ирана, не получили одобрения ни у союзников США, ни у Конгресса Соединенных Штатов. Члены нижней палаты даже собирались проводить голосование на предмет ограничения полномочий президента.