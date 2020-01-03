Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани

Мир

Американские чиновники и представители Конгресса выразили возмущение решением президента США Дональда Трампа отдать приказ об убийстве иранского генерал-майора Кассема Солеймани.

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден предупредил, что "Иран обязательно ответит."

"Президент Трамп только что бросил палку динамита в трутницу, и он обязан американскому народу объяснить стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - заявил он.

Демократические лидеры США в обеих палатах Конгресса выступили с заявлениями, осуждающими приказ Трампа, заявив, что президент не получил одобрения Конгресса.

Американского президента обвиняют в нарушении международного права

"Мы не можем подвергать дальнейшей опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия", - заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она отметила, что администрация президента нанесла удары по Ираку, нацеленные на высокопоставленных иранских военных чиновников, без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом.

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард также осудила убийство Солеймани.

"Целенаправленные убийства Касема Солеймани и Абу Махди аль-Мухандиса нарушают международное право. Вне контекста активных военных действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным", - заявила представитель ООН.

 

Темы джо байден ненси пелоси конгресс сша президент сша дональд трамп кассем солеймани
Актуальная аналитика
Власть
Самоизоляция России: что это такое и есть ли она на самом деле
Формула небес
Победители без побежденных - Гороскоп дня
Профилактика
Шоколад может быть полезен для зрения
Новости Все >
В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани
На "Путешествии в Рождество" побывало свыше 15 млн человек
Эксперты: каждый пятый турист хочет посетить Саудовскую Аравию
В Якутии клонированная лайка родила семь щенков
Российские специалисты нашли способ уменьшить платежи за воду
Парковки будут бесплатными 70 дней в Москве в 2020 году
Грабитель напал на известного блогера в Москве
В Якутске 1 января 2020 года родились 18 детей
Шнуров посвятил стих шоу "Голос": "Жаль, что он не сын Алсу"
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Последние материалы
Российские специалисты нашли способ уменьшить платежи за воду
Парковки будут бесплатными 70 дней в Москве в 2020 году
Самоизоляция России: что это такое и есть ли она на самом деле
Грабитель напал на известного блогера в Москве
В Якутске 1 января 2020 года родились 18 детей
Шнуров посвятил стих шоу "Голос": "Жаль, что он не сын Алсу"
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пьяный мужчина нанес брату смертельный удар бутылкой по голове
В 2020 году средняя ставка по ипотеке может снизиться до 8,5% годовых
Победители без побежденных - Гороскоп дня
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Культура
Ярмольник высказался о назначении Рыжакова в "Современнике"
Новости спорта
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Соломон Соловьев Победители без побежденных - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Как религиозный Новый год стал светским праздником Игорь Буккер
Комментарии
Украинский журналист назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Шнуров посвятил стих шоу "Голос": "Жаль, что он не сын Алсу"
Британское издание считает Крым российским
Генерал ГРУ рассекретил кремлевских экстрасенсов
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Чего не хватает оппозиции для победы
Британское издание считает Крым российским
Британское издание считает Крым российским
Обнародована информация о Нобелевской премии Солженицына
Чего не хватает оппозиции для победы
Американский аналитик назвал Трампа посмешищем
МИД Латвии: Россия является вызовом для безопасности Прибалтики
Чего не хватает оппозиции для победы
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Британское издание считает Крым российским
Националисты в шапках Санта-Клауса устроили погромы в кафе Мариуполя
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Американский аналитик назвал Трампа посмешищем
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ