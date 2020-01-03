В США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Солеймани

Американские чиновники и представители Конгресса выразили возмущение решением президента США Дональда Трампа отдать приказ об убийстве иранского генерал-майора Кассема Солеймани.

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден предупредил, что "Иран обязательно ответит."

"Президент Трамп только что бросил палку динамита в трутницу, и он обязан американскому народу объяснить стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - заявил он.

Демократические лидеры США в обеих палатах Конгресса выступили с заявлениями, осуждающими приказ Трампа, заявив, что президент не получил одобрения Конгресса.

Американского президента обвиняют в нарушении международного права

"Мы не можем подвергать дальнейшей опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия", - заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она отметила, что администрация президента нанесла удары по Ираку, нацеленные на высокопоставленных иранских военных чиновников, без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом.

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард также осудила убийство Солеймани.