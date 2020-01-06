Пелоси: надо ограничить полномочия Трампа по Ирану, пока не поздно

На начавшейся неделе в американском Конгрессе рассмотрят вопрос об ограничении полномочий президента Трампа в военных вопросах, касающихся Ирана.

Об этом сегодня объявила Нэнси Пелоси, спикер нижней палаты Конгресса США.

"На этой неделе Палата проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — написано на сайте Пелоси.

Там же отмечено, что, в случае одобрения документа парламентариями, военные действия администрации Белого дома в отношении Ирана "будут прекращены в тридцатидневный срок".

Напомним, что свое несогласие с действиями Дональда Трампа, повлекшими за собой убийство иранского командующего генерала Касема Сулеймани и эскалацию американо-иракского конфликта, представители демократической партии США выразили сразу после начала событий. Подробнее об этом читайте в материале на сайте "Правда.Ру".