В день релиза Minecraft Legends, 18 апреля, пиратам удалось взломать игру. Хотя официально игра еще не вышла в России, она уже появилась на торрент-трекерах с полной русской локализацией.
Игра получила в основном положительные отзывы пользователей Steam с положительной оценкой 73%.
Minecraft Legends — это стратегическая игра, действие которой происходит во вселенной Minecraft. Игроки должны управлять армией, собирать ресурсы, строить базу и отражать атаки свиней, стремящихся уничтожить Верхний мир. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, а также Xbox One и Xbox Series.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.