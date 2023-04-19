Minecraft Legends взломали в день релиза

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В день релиза Minecraft Legends, 18 апреля, пиратам удалось взломать игру. Хотя официально игра еще не вышла в России, она уже появилась на торрент-трекерах с полной русской локализацией.

Игра получила в основном положительные отзывы пользователей Steam с положительной оценкой 73%.

Minecraft Legends — это стратегическая игра, действие которой происходит во вселенной Minecraft. Игроки должны управлять армией, собирать ресурсы, строить базу и отражать атаки свиней, стремящихся уничтожить Верхний мир. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, а также Xbox One и Xbox Series.

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