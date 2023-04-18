Какой будет карта Horizon Forbidden West: Burning Shores

1:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно PlayStation Access выпустила видео, показывающее размер карты для DLC Burning Shores. Хотя большая часть карты покрыта классическим "туманом войны", обозначающим неизведанные области, по оценкам, он составляет примерно одну треть размера базового игрового мира Horizon Forbidden West, что делает его довольно большим.

Это не должно вызывать удивления, учитывая, что для DLC Burning Shores, как сообщается, требуется около 15 ГБ, что почти вдвое превышает размер расширения The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn. В последнем было около 7-8 часов сюжетного контента, а также побочные квесты и другие действия, что указывает на то, что Burning Shores, вероятно, предложит поклонникам Horizon значительный объем игрового процесса и лора. Карту можно заметить на отметке 12:50 в видео ниже. Недавно Horizon: Forbidden West получила патч с поддержкой Burning Shores.

Хотя карта Burning Shores не была подробно показана, похоже, что Элой предстоит многое исследовать в диких и нетронутых остатках постапокалиптического Западного побережья. У игроков будет возможность пересекать скалы, плавать в озерах и взбираться на возвышающиеся башни Horizon Tallnecks на этой обширной карте, когда DLC Horizon Forbidden West Burning Shores выйдет завтра на PS5.

Horizon Forbidden West доступна для PS4, PS5, а DLC Burning Shores выйдет 19 апреля для PS5.

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Horizon Forbidden West: Burning Shores - PS5 Exclusive Expansion Gameplay