Состоялся релиз The Mageseeker: A League of Legends Story

Поклонники League of Legends, приготовьтесь к новому захватывающему дополнению во вселенной! Digital Sun, разработчики этого долгожданного релиза, официально выпустили The Mageseeker: A League of Legends Story. Эта ролевая игра, доступная уже сейчас для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, обещает отправить игроков в необыкновенное путешествие.

Давайте подробнее рассмотрим варианты цен на The Mageseeker: A League of Legends Story на различных платформах:

На ПК стандартное издание игры можно приобрести за 999 рублей, а эксклюзивное за 1 999 рублей.

PlayStation, Xbox и Nintendo Switch: стандартная версия доступна за 29,99 долларов, а эксклюзивная — за 39,99 долларов.

The Mageseeker: A League of Legends Story — это двухмерный пиксельный ролевой экшен, действия которого разворачиваются в Демасии, где охотники на магов подвергают гонениям тех, у кого есть магический дар. Под ложным предлогом защиты они преследуют и изгоняют их, заключают в темницы или заставляют работать на себя после промывки мозгов. Главным героем выступает Сайлас, способный красть магию, а история начинается после того, как он совершил побег из тюрьмы охотников.

