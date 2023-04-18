Состоялся релиз Minecraft Legends

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Minecraft Legends, последнее дополнение к вселенной Minecraft, наконец-то выпущено! Хотя в настоящее время она недоступна для покупки с использованием российских учетных записей, игроки из других стран могут получить игру за 39,99 долларов США (~3200 рублей) за базовое издание и 49,99 долларов США (~4000 рублей) за Deluxe Edition.

В этой новой стратегии игроки будут участвовать в совместных, PvP и PvPvE сеансах, собирая ресурсы и строя собственные поселения для достижения своих целей. С многочисленными испытаниями и врагами на пути игроки должны собрать свою собственную разнообразную армию юнитов, чтобы завоевать игровой мир. А самое интересное то, что игроки на ПК и консолях смогут играть вместе, в игре доступны кросс-платформенные лобби.

Minecraft Legends доступна на ПК, PlayStation 4 и 5. Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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Minecraft Legends: Official Launch Trailer