Days Gone 2: Петиция для создания 2 части набрала почти 200 тысяч подписей

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Days Gone стала настоящей жемчужиной для многих геймеров, став одной из лучших игр, в которые они когда-либо играли. Поклонники игры создали петицию с требованием создать сиквел, которая скоро превысит отметку в 200 000 подписей.

Геймеры по-прежнему очарованы миром Days Gone, и стоит отметить, что онлайн-сообщество этой игры в два раза больше, чем у одной из самых продаваемых игр Sony, Marvel's Spider-Man. Однако никаких обещаний относительно создания сиквела издатель не давал. Игроки считают, что подписание петиции не гарантирует разработку новой игры, но может привлечь внимание к проблеме и вызвать интерес у издателя и разработчиков.

Помимо подписания петиции, фанаты игры также призывают всех, кому небезразлична судьба сиквела, активно выражать свою любовь к игре, публикуя статьи и контент на различных платформах, желательно на английском языке. Они уверены, что это также может помочь привлечь внимание к проблеме и увеличить шансы на создание сиквела игры.

У Days Gone 2 огромный потенциал, и фанаты надеются, что Sony прислушается к их требованиям и примет решение о создании новой игры по этой популярной франшизе. Разработка сиквела может привести к дальнейшим улучшениям графики, механики, а также к более глубокому развитию персонажей и повествованию. Это может стать настоящим праздником не только для фанатов Days Gone, но и для новичков во франшизе.

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