Diablo 4 ушла на золото

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard объявила, что Diablo IV ушла на золото, а это означает, что диски с игрой отправлены в печать, и долгожданная ролевая игра почти наверняка будет выпущена по графику 6 июня для ПК, PlayStation и Xbox. Однако для тех, кто оформил предзаказ на игру, доступ будет предоставлен 2 июня. В ответ на отзывы игроков во время мартовского бета-тестирования разработчики Diablo IV внесли множество исправлений и обновлений, включая изменения баланса и улучшения подземелий. Кроме того, создатели недавно подробно обсудили разработку, контент и детали эндшпиля Diablo IV, проливая свет на расчетное время, необходимое для завершения боевого пропуска каждого сезона.

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