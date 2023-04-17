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Red Dead Redemption 3 может поменять сеттинг

2:24
Видеоигры

Серия Red Dead Redemption — любимая франшиза, покорившая сердца геймеров своим захватывающим сеттингом Дикого Запада и запоминающимся повествованием. Однако по мере развития сюжета игра сталкивается с проблемой ограниченности временного сеттинга, что может помешать будущим проектам серии. 

Red Dead Redemption 3 может поменять сеттинг

Сеттинг Дикого Запада в серии Red Dead Redemption, несомненно, является одним из самых сильных ее преимуществ. Однако игра сталкивается с проблемой ограничения временным периодом, в котором он установлен. Первая игра закончилась в 1914 году, то есть далеко в 20-м веке, что затрудняет продолжение стандартного западного повествования. Поэтому вторая игра была приквелом. Однако, чтобы серия оставалась свежей, следующая игра должна исследовать новые территории и временные периоды и предлагать новые условия и возможности для повествования.

Одно из направлений, в котором может развиваться серия Red Dead Redemption, — это отправка игроков за границу в новые земли. Это будет основываться на предыдущих записях и логически вписываться в хронологию реальных событий. Пойдя по этому пути, франшиза открыла бы новые среды и возможности для повествования, в то же время обойдя проблему заката эпохи американского Дикого Запада, ограничивающую масштабы франшизы.

Период времени, в котором происходит действие серии Red Dead Redemption, отмечен глобальным конфликтом, Испано-американской войной 1898 года. Эта война изменила ландшафт международной политики, поскольку США победили Испанскую империю и получили контроль над ранее принадлежавшими Испании территории по всему Карибскому бассейну и Тихому океану. Североамериканский континент был в значительной степени заселен США, и внимание было обращено на эти новые территории, такие как Куба, Гуам и Филиппины.

Такое сочетание реальной хронологии событий и выхода серии Red Dead Redemption на международные территории делает будущее название за границей более вероятным. Это дало бы франшизе более широкий охват для изучения в будущих играх, расширив его масштабы и предоставив новые возможности для повествования.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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