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Hogwarts Legacy: Секрет гостиной Пуффендуя

2:09
Видеоигры

Hogwarts Legacy, ролевая игра, действие которой происходит в волшебном мире Гарри Поттера, покорила игроков своим захватывающим геймплеем и детализированным построением мира. Когда игроки прибывают в замок Хогвартс, они поступают на один из четырех знаковых факультетов: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран или Пуффендуй. Хотя Пуффендуй может быть не самым популярным факультетом в игре, он хранит секрет, который, похоже, упускают из виду многие игроки — потайная комната в его общей комнате, которая ждет своего открытия.

Hogwarts Legacy: Секрет гостиной Пуффендуя

Каждая из четырех общих комнат в "Наследии Хогвартса" имеет свое неповторимое очарование и секреты, предлагая игрокам возможность исследовать и находить спрятанные сокровища. В начале игры игроки распределяются по факультетам в зависимости от их выбора, и у каждого факультета есть собственная общая комната. В то время как Гриффиндор, Слизерин и Когтевран могут быть более популярными среди игроков, общая комната Пуффендуй привлекла внимание своими интригующими особенностями.

Несмотря на то, что это наименее популярный факультет в «Наследии Хогвартса», многие игроки хвалят общую комнату Пуффендуя за ее уютную атмосферу. Однако многие игроки могут не знать, что в общей комнате Пуффендуя есть секретная комната, ожидающая своего открытия. Этот секрет был раскрыт пользователем Reddit по имени PrimPygmyPuff, и с тех пор он удивил многих игроков, которые ранее не знали о его существовании.

Чтобы получить доступ к секретной комнате, игрокам нужно повернуться лицом к камину в общей комнате Пуффендуя и посмотреть направо. Там они найдут книжную полку, которая на самом деле является секретной дверью. Просто войдя в неё, игроки могут открыть дверь и обнаружить скрытую комнату, полную сюрпризов. В секретной комнате игроки найдут запертый сундук и разнообразные закуски, что добавит азарта этой скрытой жемчужине. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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