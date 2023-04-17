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Xbox Game Pass потеряет ещё 5 игр 30 апреля

1:03
Видеоигры

Xbox Game Pass, популярный сервис подписки на игры, потеряет пять игр 30 апреля, вскоре после того, как семь других игр вышли из сервиса 16 апреля. Эта информация была раскрыта через приложение Xbox, которое стало надежным источником обновлений на игры покидают сервис. В этой статье мы подробно рассмотрим игры, выходящие из Xbox Game Pass 30 апреля, а также недавние дополнения и предстоящие игры, за которыми стоит следить.

Xbox Game Pass потеряет ещё 5 игр 30 апреля

Приложение Xbox недавно обновилось, чтобы показать следующую партию игр, которые покинут Xbox Game Pass 30 апреля.

  • Bugsnax
  • Destroy All Humans!
  • Dragon Quest Builders 2
  • Tetris Effect: Connected
  • Unsouled

Эти игры будут удалены как из консольной, так и из ПК-версий Game Pass, поэтому фанатам нужно будет действовать быстро, если они хотят играть в эти игры, прежде чем они будут отключены от сервиса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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