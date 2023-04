Директор Naughty Dog рассказал о своём любимом проекте

Дизайнер и директор Naughty Dog Курт Маргенау недавно рассказал о своем любимом игровом проекте, который он назвал "следующим". Это вызвало много обсуждений в игровом сообществе о том, какой может быть следующая игра Naughty Dog.

Маргенау присоединился к дискуссии в социальных сетях, инициированной организаторами The Game Awards, спрашивая пользователей об их любимых играх Naughty Dog. В то время как многие ответы включали The Last of Us, Jak and Daxter и Crash Bandicoot, Маргенау оставался скромным и не уточнил, каким может быть "следующий" проект. Потенциально это может быть многопользовательский проект во вселенной The Last of Us или что-то совершенно другое.

Будучи бывшим дизайнером Uncharted 2, директором Uncharted: The Lost Legacy и содиректором The Last of Us: Part II, Маргенау не привыкать создавать отмеченные наградами игры. Между тем, создатель студии The Last of Us, Нил Дракманн, ранее сообщил, что Naughty Dog уже выбрали свой следующий игровой проект, и рассказал несколько подробностей о его создании, но официального объявления еще не было.

Читайте также:

Blizzard не будет добавлять оверлейную миникарту в Diablo 4

20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года

Horizon: Burning Shores удалили из российского PlayStation Store

Mortal Kombat 11 покорила игровой мир и заработала 500 миллионов долларов

Поклонники назвали Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.