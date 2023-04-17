Horizon: Burning Shores удалили из российского PlayStation Store

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сегодня геймеры из России заметили очередное удаление игры из PlayStation Store. Страница долгожданного дополнения Horizon Forbidden West, Burning Shores, исчезла из русскоязычной версии магазина, а покупателям, уже совершившим покупки, были возвращены деньги.

PS Store был частично отключен для пользователей из России 5 марта 2022 года. Хотя доступ к каталогу магазина по-прежнему можно получить через мобильное приложение или поиск, отсутствие страницы Burning Shores привлекло внимание геймеров. Ранее страница была доступна, и игроки с рублями на виртуальных кошельках могли предварительно заказать платное дополнение.

Однако похоже, что заинтересованным пользователям теперь может потребоваться изменить настройки региона на своих консолях или создать аккаунт другой страны, чтобы приобрести новый контент. Игроки, оформившие предварительный заказ на Burning Shores, получили уведомления о том, что их заказы были отменены, с упоминанием о том, что продукт "больше не доступен для покупки в стране".

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Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch Trailer | PS5 Games