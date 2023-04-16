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Valve забанили 2,5 тысячи аккаунтов Steam за лайк негативного отзыва

2:06
Видеоигры

В конце января пользователь Steam разместил отрицательный отзыв об игре Warlander, предупредив потенциальных покупателей о сомнительной античит-системе игры, в которой были проблемы с инвазивным сбором данных и сложным процессом удаления. Этот обзор оставался на вершине рейтинга как самый полезный в течение почти трех месяцев, что, должно быть, сильно раздражало разработчика и издателя. Однако по состоянию на вчерашний день им удалось уговорить модератора Steam удалить отрицательный отзыв. В идеальном дружественном к потребителю мире страница продаж игры была бы закрыта до тех пор, пока Valve не проведет расследование жалоб, но, увы, мир не идеален. Но это еще не все.

Valve забанили 2,5 тысячи аккаунтов Steam за лайк негативного отзыва

Очевидно, что модераторы Steam классифицировали отрицательный отзыв как "попытку мошенничества или иное нарушение правил и рекомендаций Steam", в результате чего все 2439 человек получили ограничения на свои учетные записи на 30 дней, в течение которых ни один из они могут оставить один отзыв в Steam.

Ответы службы поддержки Steam на запросы затронутых пользователей были стандартными, в них говорилось, что они не помогут и не изменят продолжительность ограничения голосования.

Система рецензирования в Steam никогда не была идеальной, но реакция Valve на эту ситуацию сделала всю систему совершенно бессмысленной, так как разработчики/издатели могут в любой момент удалить негативные рецензии, и люди просто перестанут отмечать негативные рецензии как полезные. 

Этот инцидент вызвал опасения по поводу целостности и надежности системы отзывов в Steam. Он также подчеркнул динамику влияния между разработчиками/издателями и пользователями платформы. Когда негативные отзывы можно легко подавить, а пользователи сталкиваются с последствиями за оставление честных отзывов, это подрывает доверие к платформе и подрывает цель отзывов как инструмента для принятия обоснованных решений.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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