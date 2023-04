История логотипа Rockstar Games: Бывший дизайнер делится секретами

2:36 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Rockstar, ранее известная как DMA Design, шотландский разработчик игр, известная созданием популярных игр, таких как серия Lemmings и Grand Theft Auto, прошла долгий путь от небольшой студии до глобального издательства. Хотя об этой трансформации было сказано много, в том числе в книге Дэвида Кушнера "Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto" и в документальной драме BBC "The Game Changers" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, одна история, которая не была рассказана полностью, — это происхождение культового логотипа Rockstar с буквой R и звездой на желтом фоне.

В недавнем интервью Time Extension бывший дизайнер Rockstar Карен Скотт (тогда известная как Карен Мьюир) рассказала, как она и художник Джереми Блейк создали образ, который стал синонимом компании.

Когда-то у Rockstar был маркетинговый план, который предусматривал печать логотипа на наклейках и их распространение в Нью-Йорке, где компания только что открыла новый офис и наняла Карен и Джереми. "Это должна была быть наклейка, и на ней должен был быть клей, который вообще нельзя было отклеить. Даже если бы вы попытались", — вспоминал Скотт. "Тот самый, который, когда ты прикрепляешь его к каркасу кровати в детстве в 70-х годах, никогда не отрывается". Вот почему края логотипа закруглены — чтобы его было труднее отклеить, если кто-то попытается это сделать.

1970-е также послужили источником вдохновения для цвета логотипа, по словам Скотт, которая объяснила, что "золотой или желтовато-золотистый цвет на самом деле восходит к 70-м годам, как ранние логотипы Kodak и другие вещи, которые имели ту же атмосферу, которая была характерна для ранней рок-музыки рокабилли".

Хотя к моменту прихода Скотт и Блейка компания еще не определилась со своим новым названием, небольшая, в основном британская команда, казалось, была полна решимости вести себя как рок-звезды. "Мы ходили в рестораны всей группой, и нас выгоняли из каждого ресторана, в который мы ходили", — вспоминала она. "Это было плохо, и мне пришлось их убеждать: "Вы знаете, в Соединенных Штатах есть оружие, вы не можете просто случайно начать что-то с кем-то. Вы не знаете, с чем вам, возможно, придется иметь дело". Еще мы делали крутые кольца. Это стало для нас почти культом. Мы были достаточно малы, чтобы рисковать".

Читайте также:

NVIDIA: 83 процента владельцев видеокарт RTX 40 Series играют с трассировкой лучей

Последний шанс для подписчиков Xbox Game Pass: 15 апреля удаляют восемь игр

The Last of Us Part 1: скоро выйдет мод для игры от первого лица

Творческий директор серии Halo покинул Microsoft

FaZe одержали победу в решающем матче стадии Last Chance над Cloud9: состав команд на Major 2023

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.