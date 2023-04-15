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Известен состав команд на Major 2023

1:37
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Определился состав участников на Paris Major 2023 Challengers Stage. FaZe одержали победу в решающем матче стадии Last Chance над Cloud9. Со счетом 2:0 (19:15 Mirage),(16:9 Inferno), став последней командой вышедшей на Paris Major 2023.

Известен состав команд на Major 2023

Ранее Cloud9 успешно выбил BIG из гонки за место на престижном BLAST.tv Paris Major, обеспечив себе решающую победу со счетом 2:0 во втором раунде квалификации Last Chance.

FaZe же, до этого прошли в финальную стадию квалификации благодаря победе над Aurora со счётом 2:0 (16:13 Ancient) (16:7 Overpass) и ждали победителя матча Cloud9-BIG из-за более высокого посева.

Несмотря на явные проблемы во время Blast.tv Paris Major 2023 Europe RMR A, FaZe, являющаяся топ-2 командой мира, до сих пор является одним из главных претендентов на победу в грядущем мейджоре.  

Challenger пройдёт с 8 по 11 мая, основная стадия Major пройдёт с 13 по 21 мая в столице Франции.

Состав участников на Paris Major 2023 Challengers Stage выглядит следующим образом:

  • FaZe
  • OG
  • GamerLegion
  • MOUZ
  • Apeks
  • FORZE
  • Ninjas in Pyjamas
  • G2
  • ENCE
  • Monte
  • Grayhound
  • TheMongolz
  • paiN
  • Complexity
  • Liquid
  • Fluxo

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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