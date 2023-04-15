Известен состав команд на Major 2023

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Определился состав участников на Paris Major 2023 Challengers Stage. FaZe одержали победу в решающем матче стадии Last Chance над Cloud9. Со счетом 2:0 (19:15 Mirage),(16:9 Inferno), став последней командой вышедшей на Paris Major 2023.

Ранее Cloud9 успешно выбил BIG из гонки за место на престижном BLAST.tv Paris Major, обеспечив себе решающую победу со счетом 2:0 во втором раунде квалификации Last Chance.

FaZe же, до этого прошли в финальную стадию квалификации благодаря победе над Aurora со счётом 2:0 (16:13 Ancient) (16:7 Overpass) и ждали победителя матча Cloud9-BIG из-за более высокого посева.

Несмотря на явные проблемы во время Blast.tv Paris Major 2023 Europe RMR A, FaZe, являющаяся топ-2 командой мира, до сих пор является одним из главных претендентов на победу в грядущем мейджоре.

Challenger пройдёт с 8 по 11 мая, основная стадия Major пройдёт с 13 по 21 мая в столице Франции.

Состав участников на Paris Major 2023 Challengers Stage выглядит следующим образом:

FaZe

OG

GamerLegion

MOUZ

Apeks

FORZE

Ninjas in Pyjamas

G2

ENCE

Monte

Grayhound

TheMongolz

paiN

Complexity

Liquid

Fluxo

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