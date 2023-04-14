Dying Light 2: Обновление "Gut Feeling" будет представлено 20 апреля

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Techland объявила, что продемонстрирует предстоящее обновление «Gut Feeling» для Dying Light 2 в специальном потоке разработчиков на Twitch 20 апреля, а обновление будет выпущено в тот же день. Ожидается, что в потоке будут представлены подробности об обновленной боевой системе и новой системе трансмогрификации, а также о других улучшениях и изменениях, которые они привносят в игру.

В конце марта директор франшизы Таймон Смектала сообщил, что грядущее обновление Dying Light 2 будет включать в себя "значительные улучшения" боевой системы игры, что сделает ее более интуитивно понятной и эффектной. Кроме того, в том же обновлении была обещана система трансмогрификации снаряжения.

В то время как Smektala также дразнила фанатов грядущим сюжетным DLC для игры, анонсируя обновление Gut Feeling, Techland не упомянула об этом в недавнем объявлении. Поклонники все еще могут ожидать дальнейших подробностей о DLC, которые будут раскрыты в ближайшее время, возможно, в потоке разработчиков, который будет транслироваться на официальном канале Techland на Twitch и может быть доступен бесплатно.

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