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Sony работает над улучшением элементов управления в мобильных играх

2:19
Видеоигры

Мобильные игры в последние годы набирают популярность. Как гигант игровой индустрии, Sony всегда находится в авангарде инноваций, и недавний патент, поданный компанией, предполагает, что они могут работать над способами улучшения управления в мобильных играх, стремясь обеспечить плавный и захватывающий игровой процесс. Ранее Sony заявила, что хочет сделать NPC в играх более реалистичнее.

Sony работает над улучшением элементов управления в мобильных играх

Sony вышла на рынок мобильных игр с портативными консолями, такими как PSP и PlayStation Vita. Однако Vita не смогла добиться успеха на коммерческом рынке, что побудило Sony на какое-то время сосредоточиться в первую очередь на домашних консолях. Но появились утечки и слухи, указывающие на то, что Sony, возможно, планирует выпустить новую портативную консоль под кодовым названием Q Lite, для удаленного воспроизведения которой потребуется PS5.

Новый патент, поданный Sony, описывает несколько методов и систем, направленных на повышение точности ввода контроллера в мобильных играх. Согласно патенту, технология будет сосредоточена на обработке операций для игр, в которые играют на мобильных устройствах, получении данных от мобильных контроллеров и определении значений коррекции для обеспечения точных действий. Ожидаемый результат этой технологии — более плавное и точное управление мобильными устройствами по сравнению с предыдущими системами. Кроме того, в патенте также упоминается динамический потоковый игровой процесс для мобильных игр и более интеллектуальные способы обработки сохранения состояния игры. Эта технология потенциально может быть полезна для Q Lite, особенно если слухи о ее подключении к PS5 окажутся правдой.

Приобретение Sony компании Savage Game Studios, разработчика мобильных игр, и их недавние патенты на технологии мобильных игр убедительно свидетельствуют о растущем интересе Sony к прибыльному рынку мобильных игр. Благодаря достижениям в области точности ввода контроллера и потоковой передачи игрового процесса Sony стремится предоставить мобильным геймерам улучшенные игровые возможности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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