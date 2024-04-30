Мятный чай для улучшения пищеварения: готовим дома освежающий напиток с ментоловым холодком
Как приготовить мятный чай для улучшения пищеварения
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Мята перечная обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами, а употребление мятного чая улучшает пищеварение.
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Ментол, один из основных компонентов растения, придаёт чаю неповторимый и освежающий вкус.
Ингредиенты
- 21-30 листьев мяты перечной,
- вода,
- мёд (по желанию).
Приготовление
- Промойте листья мяты. Раздавите их в ступке пестиком, поместите в банку.
- Вскипятите воду в чайнике, затем дайте воде немного остыть. Мятный чай лучше заваривать в горячей, но не кипящей воде.
- Налейте горячую воду в банку с листьями мяты, закройте крышку. Дайте чаю настояться несколько минут. Перед подачей процедите чай и при желании добавьте мёд.
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