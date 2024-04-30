Избавляемся от тошнотворного запаха мочи кота: народные методы, которые проверило не одно поколение

Россияне поделились лайфхаками, как избавиться от "кошачьего запаха"

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В теплые месяцы многие кошки с удовольствием проводят время на улице, особенно если они живут в сельской местности. С наступлением холодов большинство из них предпочитает укрыться в тепле дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Запах кошачьей мочи может стать проблемой как в частном доме, так и в городской квартире. Мы рекомендуем вам ознакомиться с советами по уборке после вашего питомца.

Как устранить запах кошачьей мочи в домашних условиях:

Вот три ключевых совета. Поддерживайте чистоту в лотке. Кошки очень любят чистоту, поэтому для них крайне важно, чтобы наполнитель в лотке всегда был свежим. Аккуратно убирайте лужицы. Сначала впитайте жидкость с помощью бумажного полотенца, затем протрите место.

Чтобы кошка не возвращалась к этому месту, можно использовать средства с резким запахом, например, уксус. Заботьтесь о здоровье кошки. Если кошка стала реже пользоваться лотком, это может быть признаком болезни, поэтому необходимо показать её ветеринару.