Избавляемся от тошнотворного запаха мочи кота: народные методы, которые проверило не одно поколение

В теплые месяцы многие кошки с удовольствием проводят время на улице, особенно если они живут в сельской местности. С наступлением холодов большинство из них предпочитает укрыться в тепле дома.
Запах кошачьей мочи может стать проблемой как в частном доме, так и в городской квартире. Мы рекомендуем вам ознакомиться с советами по уборке после вашего питомца.
Как устранить запах кошачьей мочи в домашних условиях:
Вот три ключевых совета. Поддерживайте чистоту в лотке. Кошки очень любят чистоту, поэтому для них крайне важно, чтобы наполнитель в лотке всегда был свежим. Аккуратно убирайте лужицы. Сначала впитайте жидкость с помощью бумажного полотенца, затем протрите место.
Чтобы кошка не возвращалась к этому месту, можно использовать средства с резким запахом, например, уксус. Заботьтесь о здоровье кошки. Если кошка стала реже пользоваться лотком, это может быть признаком болезни, поэтому необходимо показать её ветеринару.
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