Самые ожидаемые игровые адаптации фильмов и сериалов

2:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В недавнем опросе, проведенном игровым отделом Skillbox и платформой VK Play, студентов, изучающих разработку игр, и обычных геймеров спросили о наиболее ожидаемых адаптациях игр для фильмов и сериалов.

Опрос проводился среди 123 тысяч человек. В исследовании приняли участие респонденты из крупнейших городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и др.

Большинство респондентов (45%) заявили, что хотели бы увидеть адаптацию "Atomic Heart". 44% выразили желание посмотреть фильм или сериал-адаптацию Cyberpunk 2077, при этом 35% проголосовали за God of War, 33% — за Red Dead Redemption 2 и только 26% — за GTA.

Около 68% геймеров и разработчиков положительно относятся к игровым адаптациям. Каждый третий респондент ценит экранизацию за возможность увидеть историю под новым углом, а четверть респондентов считают, что успешные фильмы и сериалы по играм способствуют развитию и популяризации игровой индустрии в целом.

Примерно 21% геймеров отметили, что адаптации дают им возможность увидеть продолжение истории и лучшее развитие персонажа, а 12% нравятся адаптации, потому что они могут заново пережить свою любимую историю.

Кроме того, российские геймеры и разработчики назвали некоторые недостатки игровых адаптаций. Более трети (34%) считают, что авторы экранизаций часто преследуют единственную цель — заработать на фанатах. Каждый четвертый (26%) респондент отметил, что плохая экранизация может испортить впечатление от игры, а еще четверть респондентов заявили, что экранизации часто добавляют героям мотивы, которых не было в оригинальной игре.

Топ существующих игровых экранизаций:

"Варкрафт" — 43% опрошенных. "Аркейн" — 42% опрошенных. "The Last of Us" — 38% опрошенных. "Мортал Комбат" — 28% опрошенных. "Анчартед: На картах не значится" — 27% опрошенных.

Антирейтинг существующих игровых экранизаций:

"Фар Край" — 21% опрошенных. "Хитман" — 20% опрошенных. "Need for speed: Жажда скорости" — 19% опрошенных. "Соник в кино" и "Братья Супер Марио" — 16% опрошенных.

Опрошенные назвали 3 главные причины успеха игровых адаптаций в кино:

максимальное визуальное и сюжетное соответствие игре — 32%;

смелая адаптация сценария под формат кино или сериала — 32%;

вовлечение в работу создателей игры — 31%.

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