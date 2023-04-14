В недавнем опросе, проведенном игровым отделом Skillbox и платформой VK Play, студентов, изучающих разработку игр, и обычных геймеров спросили о наиболее ожидаемых адаптациях игр для фильмов и сериалов.
Опрос проводился среди 123 тысяч человек. В исследовании приняли участие респонденты из крупнейших городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и др.
Большинство респондентов (45%) заявили, что хотели бы увидеть адаптацию "Atomic Heart". 44% выразили желание посмотреть фильм или сериал-адаптацию Cyberpunk 2077, при этом 35% проголосовали за God of War, 33% — за Red Dead Redemption 2 и только 26% — за GTA.
Около 68% геймеров и разработчиков положительно относятся к игровым адаптациям. Каждый третий респондент ценит экранизацию за возможность увидеть историю под новым углом, а четверть респондентов считают, что успешные фильмы и сериалы по играм способствуют развитию и популяризации игровой индустрии в целом.
Примерно 21% геймеров отметили, что адаптации дают им возможность увидеть продолжение истории и лучшее развитие персонажа, а 12% нравятся адаптации, потому что они могут заново пережить свою любимую историю.
Кроме того, российские геймеры и разработчики назвали некоторые недостатки игровых адаптаций. Более трети (34%) считают, что авторы экранизаций часто преследуют единственную цель — заработать на фанатах. Каждый четвертый (26%) респондент отметил, что плохая экранизация может испортить впечатление от игры, а еще четверть респондентов заявили, что экранизации часто добавляют героям мотивы, которых не было в оригинальной игре.
Топ существующих игровых экранизаций:
Антирейтинг существующих игровых экранизаций:
Опрошенные назвали 3 главные причины успеха игровых адаптаций в кино:
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