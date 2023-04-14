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Самые ожидаемые игровые адаптации фильмов и сериалов

2:58
Видеоигры

В недавнем опросе, проведенном игровым отделом Skillbox и платформой VK Play, студентов, изучающих разработку игр, и обычных геймеров спросили о наиболее ожидаемых адаптациях игр для фильмов и сериалов.

Самые ожидаемые игровые адаптации фильмов и сериалов

Опрос проводился среди 123 тысяч человек. В исследовании приняли участие респонденты из крупнейших городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и др.

Большинство респондентов (45%) заявили, что хотели бы увидеть адаптацию "Atomic Heart". 44% выразили желание посмотреть фильм или сериал-адаптацию Cyberpunk 2077, при этом 35% проголосовали за God of War, 33% — за Red Dead Redemption 2 и только 26% — за GTA.

Около 68% геймеров и разработчиков положительно относятся к игровым адаптациям. Каждый третий респондент ценит экранизацию за возможность увидеть историю под новым углом, а четверть респондентов считают, что успешные фильмы и сериалы по играм способствуют развитию и популяризации игровой индустрии в целом.

Примерно 21% геймеров отметили, что адаптации дают им возможность увидеть продолжение истории и лучшее развитие персонажа, а 12% нравятся адаптации, потому что они могут заново пережить свою любимую историю.

Кроме того, российские геймеры и разработчики назвали некоторые недостатки игровых адаптаций. Более трети (34%) считают, что авторы экранизаций часто преследуют единственную цель — заработать на фанатах. Каждый четвертый (26%) респондент отметил, что плохая экранизация может испортить впечатление от игры, а еще четверть респондентов заявили, что экранизации часто добавляют героям мотивы, которых не было в оригинальной игре.

Топ существующих игровых экранизаций:

  1. "Варкрафт" — 43% опрошенных.
  2. "Аркейн" — 42% опрошенных.
  3. "The Last of Us" — 38% опрошенных.
  4. "Мортал Комбат" — 28% опрошенных.
  5. "Анчартед: На картах не значится" — 27% опрошенных.

Антирейтинг существующих игровых экранизаций:

  1. "Фар Край" — 21% опрошенных.
  2. "Хитман" — 20% опрошенных.
  3. "Need for speed: Жажда скорости" — 19% опрошенных.
  4. "Соник в кино" и "Братья Супер Марио" — 16% опрошенных.

Опрошенные назвали 3 главные причины успеха игровых адаптаций в кино:

  • максимальное визуальное и сюжетное соответствие игре — 32%;
  • смелая адаптация сценария под формат кино или сериала — 32%;
  • вовлечение в работу создателей игры — 31%.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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