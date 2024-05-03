Перечислены продукты, "имитирующие" эффект препаратов для похудения

Американский диетолог Мелисса Рифкин утверждает, что продукты, такие как нут, авокадо, смузи и киноа, могут эффективно утолять голод, создавая эффект, аналогичный действию лекарственных препаратов для снижения веса, включая Оземпик. Об этом пишет издание Daily Mail.
По словам Рифкин, вышеупомянутые продукты богаты клетчаткой — пищевыми волокнами, которые способствуют длительному ощущению сытости. Это связано с тем, что в желудке клетчатка поглощает воду, увеличивая объем пищи.
Кроме того, рецепторы желудка, реагирующие на растяжение, воспринимают увеличенный объем как сигнал о достаточности пищи, что ведет к сенсорному насыщению.
Напротив, диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием калорий из легко усваиваемых продуктов и напитков, таких как шоколад или сладкие газировки, не способствует физическому насыщению.
Диетолог также отметила, что растительные продукты содержат полезные жиры, кислоты и витамины, которые дополнительно уменьшают чувство голода. Среди прочих, к этим полезным компонентам относятся витамин С, калий, железо, магний, белок, омега-3 и фолиевая кислота.
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