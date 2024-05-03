Напоминает пурпурные восточные клёны: вот какое растение станет отличным украшением сада

Почему стоит посадить Гибискус клёнолистный

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Обратите внимание на Гибискус клёнолистный или кислый (Hibiscus acetosella), который является очень декоративным и пользующимся спросом в ландшафтном дизайне растением. Это небольшой полукустарник, достигающий высоты до 1-1,5 метров, с потрясающей листвой, напоминающей пурпурные восточные клёны. Это неприхотливый многолетник, но не зимует в садах с морозными зимами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sreeja Gangadharan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, сохранить этот вид гибискуса достаточно просто. Его можно выкопать и пересадить на зимовку в контейнер, либо просто начеренковать для дальнейшего содержания в помещении. Кстати, этот гибискус отлично укореняется.

Основное внимание привлекает его резная свекольного цвета листва. При хорошем освещении крона этого растения эффектно переливается всеми оттенками бордового и красного цвета. Однако в тени его лучше не сажать, так как там его листья будут менее красочными.

Гибискус кислый также цветёт. Его крупные цветы диаметром до 5-9 см могут быть розовыми или темно-красными и раскрываются в конце лета, чаще всего в сентябре. Однако, основное внимание привлекает насыщенная окраска его резной листвы.

Кроме высокой декоративности, листья гибискуса кислого также съедобны. По вкусу они напоминают щавель, что и послужило причиной для получения растением своего названия. Этот вид гибискуса будет эффектно контрастировать с более светлыми растениями, имеющими серебристые или золотистые оттенки.