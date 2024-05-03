Инцидент в бутике Gucci в Стамбуле: опыт российских туристов в торговом центре Зорлу-центр

Россиянку выставили из бутика Gucci в Турции

Во время посещения Стамбула, Ольга из Казани вместе с друзьями решила посетить торговый центр "Зорлу-центр" в районе Бешикташ. Они хотели посмотреть товары в бутике Gucci. По словам Ольги, в магазинах люксовых брендов обычно устанавливают ограждения во время обслуживания клиентов для более индивидуального подхода. Однако в Gucci таких мер не приняли, и доступ в магазин оставался свободным.

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Когда Ольга и её подруга начали рассматривать сумки, один из охранников вел себя грубо, требуя уйти и размахивая руками, говоря "ноу, ноу". Другие покупатели продолжали находиться в магазине. Этот инцидент вызвал удивление и смех среди друзей Ольги, но оставил негативное впечатление от посещения бутика.

По словам Ольги, в новом аэропорту Истанбула ситуация была иной: бутики были открыты для посетителей, но все товары находились под стеклом и без ценников.