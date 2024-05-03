Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти каждый работодатель включает в ДМС помощь психолога
Смузи, нут и авокадо способны эффективно подавлять голод
Как приготовить ананасовый смузи
Почему стоит посадить Гибискус клёнолистный
Гарик Харламов высказался о проблеме повышения рождаемости в России
Жулин заявил, что российские фигуристы ничего не потеряли, не выступая на турнирах
Мария Ильюхина назвала предательством то, что её не позвали в продолжение "Ворониных"
Врач Тараско: нет ничего, что может заменить воду
Сотрудничество Украины и Турции в сфере энергетики хотят расширить
Инцидент в бутике Gucci в Стамбуле: опыт российских туристов в торговом центре Зорлу-центр

Россиянку выставили из бутика Gucci в Турции

Туризм

Во время посещения Стамбула, Ольга из Казани вместе с друзьями решила посетить торговый центр "Зорлу-центр" в районе Бешикташ. Они хотели посмотреть товары в бутике Gucci. По словам Ольги, в магазинах люксовых брендов обычно устанавливают ограждения во время обслуживания клиентов для более индивидуального подхода. Однако в Gucci таких мер не приняли, и доступ в магазин оставался свободным.

Россиянку выставили из бутика Gucci в Турции
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда Ольга и её подруга начали рассматривать сумки, один из охранников вел себя грубо, требуя уйти и размахивая руками, говоря "ноу, ноу". Другие покупатели продолжали находиться в магазине. Этот инцидент вызвал удивление и смех среди друзей Ольги, но оставил негативное впечатление от посещения бутика.

По словам Ольги, в новом аэропорту Истанбула ситуация была иной: бутики были открыты для посетителей, но все товары находились под стеклом и без ценников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Последние материалы
Эксперт Чуриков: отказ в выплате страховки по ипотеке зависит от вида договора
Автоэксперт Сажин рассказал о минусах тонировки боковых стекол машины
Вкусные трюфели из фиников и чая матча: рецепт десерта
Три крема для уменьшения отечности в области вокруг глаз
Самый дешевый ИЖС участок в Подмосковье стоит 78т рублей
Лера Кудрявцева призвала спасать Анастасию Волочкову, а не глумиться над ней
Почему стоит посадить тунбергию
В Крым впервые будет запущен поезд из Нижнего Новгорода
Стало известно, могут ли собаки и кошки чувствовать плохих людей
Стало известно о новых разногласиях в ЕС по поводу российских активов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников