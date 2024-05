Инцидент в бутике Gucci в Стамбуле: опыт российских туристов в торговом центре Зорлу-центр

Во время посещения Стамбула, Ольга из Казани вместе с друзьями решила посетить торговый центр "Зорлу-центр" в районе Бешикташ. Они хотели посмотреть товары в бутике Gucci. По словам Ольги, в магазинах люксовых брендов обычно устанавливают ограждения во время обслуживания клиентов для более индивидуального подхода. Однако в Gucci таких мер не приняли, и доступ в магазин оставался свободным.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication