Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удар по позициям львовской бригады ВСУ в Орехове
МК: Клинцевич заявил об угрозе систем ПВО Украины, способных сбивать самолёты ВКС РФ
Теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло
В отелях Турции решили бороться с воровством туристов из Украины с помощью герба России
Украинского футболиста Червака дисквалифицировали на полгода за то, что он толкнул девушку-арбитра
Interia: ВС Польши требуют от США ракеты JASSM-XR для защиты от угроз РФ
Спонсор избирательной кампании Беглова "Норд-Строй" выиграл тендер на строительство спортшколы за 2 млрд рублей
Отсидевший почти 20 лет в заключении "челябянский маньяк" может быть невиновен
Медведев продублировал свой пост про исчезновение Украины, теперь на немецком языке

NVIDIA отдает "Overwatch 2 Ultimate Battle Pass" за покупку своих видеокарт

1:42
Видеоигры

Nvidia, ведущий производитель видеокарт, недавно объявила, что будет предлагать Overwatch 2 Ultimate Battle Pass в качестве ограниченной по времени акции. Клиенты, купившие видеокарту или компьютерную систему на базе 4090, 4080, 4070 Ti или 4070, смогут претендовать на приз. Это эксклюзивное предложение доступно только у официальных партнеров и магазинов Nvidia. Акция стартует 14 апреля и продлится до 12 мая 2023 года.

 

Пакет включает в себя множество захватывающих предметов, таких как 3000 монет Overwatch, премиальный боевой пропуск на четвертый сезон, легендарный скин Infinite Guardian: 76, эпический скин Infinite Ace D.Va, возможность мгновенно разблокируйте 20 уровней и амулет для оружия "Бесконечные авиакрылья". Ultimate Battle Pass в настоящее время продается на Battle.net за 30 евро.

Если вы планируете приобрести новую видеокарту или компьютерную систему, то сейчас самое подходящее время для этого. Все, что вам нужно сделать, это купить видеокарту или компьютерную систему на базе 4090, 4080, 4070 Ti или 4070 в официальном магазине или у партнера Nvidia. Совершив покупку, вы сможете получить боевой пропуск Ultimate. Просто следуйте инструкциям Nvidia, чтобы получить свой приз.

Читайте также:

Цена Oppressor MK-2 увеличилась вдвое

Minecraft Legends получает хорошие оценки от критиков

Suicide Squad: Kill The Justice League после критики выйдет в феврале 2024 года

В новом трейлере Diablo 4 показали Волшебницу с широким спектром разрушительных атак

Red Dead Redemption 3: преодоление проблем своего предшественника

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зеленский объявил войну региональным руководителям

Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.

РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины
РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
В США замечен захваченный на Украине российский танк
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В СНБО Украины назвали условие для окончания СВО
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
"Какой позор": немцы раскритиковали заявление Бербок о Путине
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
Последние материалы
Битва при Нарве: позорное поражение или причина дальнейшего величия России
Истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удар по позициям львовской бригады ВСУ в Орехове
МК: Клинцевич заявил об угрозе систем ПВО Украины, способных сбивать самолёты ВКС РФ
Теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло
В отелях Турции решили бороться с воровством туристов из Украины с помощью герба России
Украинского футболиста Червака дисквалифицировали на полгода за то, что он толкнул девушку-арбитра
Interia: ВС Польши требуют от США ракеты JASSM-XR для защиты от угроз РФ
Спонсор избирательной кампании Беглова "Норд-Строй" выиграл тендер на строительство спортшколы за 2 млрд рублей
Отсидевший почти 20 лет в заключении "челябянский маньяк" может быть невиновен
Медведев продублировал свой пост про исчезновение Украины, теперь на немецком языке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников