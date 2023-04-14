NVIDIA отдает "Overwatch 2 Ultimate Battle Pass" за покупку своих видеокарт

1:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nvidia, ведущий производитель видеокарт, недавно объявила, что будет предлагать Overwatch 2 Ultimate Battle Pass в качестве ограниченной по времени акции. Клиенты, купившие видеокарту или компьютерную систему на базе 4090, 4080, 4070 Ti или 4070, смогут претендовать на приз. Это эксклюзивное предложение доступно только у официальных партнеров и магазинов Nvidia. Акция стартует 14 апреля и продлится до 12 мая 2023 года.

Пакет включает в себя множество захватывающих предметов, таких как 3000 монет Overwatch, премиальный боевой пропуск на четвертый сезон, легендарный скин Infinite Guardian: 76, эпический скин Infinite Ace D.Va, возможность мгновенно разблокируйте 20 уровней и амулет для оружия "Бесконечные авиакрылья". Ultimate Battle Pass в настоящее время продается на Battle.net за 30 евро.

Если вы планируете приобрести новую видеокарту или компьютерную систему, то сейчас самое подходящее время для этого. Все, что вам нужно сделать, это купить видеокарту или компьютерную систему на базе 4090, 4080, 4070 Ti или 4070 в официальном магазине или у партнера Nvidia. Совершив покупку, вы сможете получить боевой пропуск Ultimate. Просто следуйте инструкциям Nvidia, чтобы получить свой приз.

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